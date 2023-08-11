https://sputnikarabic.ae/20230811/-سياسي-فرنسي-يتحدث-عن-خطوة-بولندية-تهدف-إلى-إشعال-فتيل-الحرب-العالمية-الثانية-1079983613.html
سياسي فرنسي يتحدث عن خطوة بولندية تهدف إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية
سياسي فرنسي يتحدث عن خطوة بولندية تهدف إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية
أكّد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن إرسال جنود بولنديين إلى الحدود مع بيلاروسيا قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:45+0000
2023-08-11T12:45+0000
2023-08-11T12:45+0000
العالم
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وقال فيليبو في منشور له على "إيكس" (تويتر سابقا): "أعلنت بولندا أنها سترسل عشرة آلاف جندي إلى بيلاروسيا. هذا جنون!".وتابع الباحث، قائلا: "المجانين (في بولندا) يريدون حربًا عالمية ثالثة، فلنوقفهم! ".وصرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن "طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا".وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن "الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية".بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230810/الجيش-البولندي-يعلن-فقدان-رأس-صاروخ-قرب-الحدود-البيلاروسية-1079934087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سياسي فرنسي يتحدث عن خطوة بولندية تهدف إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية
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أكّد السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن إرسال جنود بولنديين إلى الحدود مع بيلاروسيا قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وقال فيليبو في منشور له على "إيكس" (تويتر سابقا): "أعلنت بولندا أنها سترسل عشرة آلاف جندي إلى بيلاروسيا. هذا جنون!".
وتابع الباحث محذرًا: "أذكركم أنه بسبب قوانين الناتو والاتحاد الأوروبي، إذا دخلت بولندا الحرب، فنحن ملزمون باتباعها".
وتابع الباحث، قائلا: "المجانين (في بولندا) يريدون حربًا عالمية ثالثة، فلنوقفهم! ".
قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في مقابلة إذاعية، إن "بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد، لحراسة الحدود مع بيلاروسيا".
وصرح الوزير بلاشتشاك: "سيكون هناك نحو 10 آلاف جندي على الحدود، 4 آلاف سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر و6 آلاف سوف ينتشرون في المنطقة".
وذكرت وزارة الدفاع البولندية، في وقت سابق، أن "القائد العام لدائرة الحدود في البلاد، توماس براها، توجه، يوم الاثنين الماضي، إلى وزارة الدفاع الوطني بطلب لنقل ألف جندي آخر إلى الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يوجد، في الوقت الحاضر، ألفي جندي بولندي على هذه الحدود".
في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية البولندية إن "طائرتين هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا
".
وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن "الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة عن الواقع، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل بالقرب من الحدود البيلاروسية".
كما أشارت الوزارة البيلاروسية إلى أنه "في الصباح، طمأنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية السكان بتصريحات مفادها أن الرادارات البولندية لم تسجل انتهاكات لحدود الدولة، وبحلول المساء، على ما يبدو بعد التشاور مع أسيادها في الخارج، أبلغوا بالفعل أن عبور الحدود حدث على ارتفاع منخفض للغاية، ما أعاق الكشف بواسطة أنظمة الرادار".
بعد هذا الحادث، نقلت وزارة الدفاع البولندية أيضًا طائرات هليكوبتر قتالية إلى الخدمة على الحدود.