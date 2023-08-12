https://sputnikarabic.ae/20230812/أرمينيا-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-بشأن-الوضع-في-إقليم-قره-باغ-1080000205.html
أرمينيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إقليم قره باغ
أرمينيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إقليم قره باغ
طلبت أرمينيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تدهور الوضع الإنساني" في إقليم ناغورني قره باغ. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T07:50+0000
2023-08-12T07:50+0000
2023-08-12T07:50+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/11/1013351111_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_7e94647a8f9308bc9e4ead14a8b778b4.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان اليوم السبت، أنه "في 11 أغسطس(آب)، تقدمت أرمينيا بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعقد اجتماع طارئ فيما يتعلق بتدهور الوضع الإنساني نتيجة للحصار الكامل المفروض على السكان المدنيين في ناغورني قره باغ".ونوهت الوزارة بأن "الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة، مغير مرغريان، أبلغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، عن نقص السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين".واتهمت أرمينيا، أمس الجمعة، أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات عبر ممر لاتشين إلى المناطق المأهولة بالأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، وحذرت من أن ذلك قد "يجهض" فرص السلام بين البلدين، بحسب قولها.وتتهم يريفان، منذ أشهر، باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في ناغورني قره باغ.جدير بالذكر أنه، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا، ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.واتفقت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسية، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة بما فيها ممر لاتشين.وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى، شباط/ فبراير 1988، عندما أعلن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي انفصاله عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية حينها. وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة الممتدة، بين عامي 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-ثلاثي-مع-أرمينيا-وأذربيجان-لمناقشة-اتفاقيات-قره-باغ-1079091360.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/11/1013351111_0:0:1851:1388_1920x0_80_0_0_fd404cf8ab3f282cdab97c8095f00b6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أرمينيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في إقليم قره باغ
تابعنا عبر
طلبت أرمينيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث "تدهور الوضع الإنساني" في إقليم ناغورني قره باغ.
وذكرت
وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان اليوم السبت، أنه "في 11 أغسطس(آب)، تقدمت أرمينيا بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعقد اجتماع طارئ فيما يتعلق بتدهور الوضع الإنساني نتيجة للحصار الكامل المفروض على السكان المدنيين في ناغورني قره باغ".
ونوهت الوزارة بأن "الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة، مغير مرغريان، أبلغ في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، عن نقص السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين".
واتهمت أرمينيا
، أمس الجمعة، أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات عبر ممر لاتشين إلى المناطق المأهولة بالأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، وحذرت من أن ذلك قد "يجهض" فرص السلام بين البلدين، بحسب قولها.
وتتهم يريفان، منذ أشهر، باكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في ناغورني قره باغ.
جدير بالذكر أنه، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا، ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.
واتفقت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسية، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة بما فيها ممر لاتشين.
وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى، شباط/ فبراير 1988، عندما أعلن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي انفصاله عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية حينها. وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة الممتدة، بين عامي 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ
ومناطق أخرى متاخمة له.