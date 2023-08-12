https://sputnikarabic.ae/20230812/أسماء-الأسد-تطلق-برنامجا-وطنيا-للكشف-المبكر-عن-نقص-السمع-لدى-الأطفال-صور-1080011709.html

أسماء الأسد تطلق برنامجا وطنيا للكشف المبكر عن نقص السمع لدى الأطفال... صور

أسماء الأسد تطلق برنامجا وطنيا للكشف المبكر عن نقص السمع لدى الأطفال... صور

أطلقت السيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم السبت، البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، على مدرج جامعة دمشق وسط العاصمة السورية، وتحت... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T17:06+0000

2023-08-12T17:06+0000

2023-08-12T17:06+0000

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وفي كلمة لها، أكدت على "أهمية الرعاية الصحية كونها أحد معايير تقدم وتطور المجتعات، وأن بناء الإنسان السليم المعافى هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وسلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله وبالتالي سلامة مستقبله".وأشارت السيدة الأولى إلى أنه "بمقدار ما يتسم الطفل بشدة التأثر والعطب بمقدار ما يتميز بسرعة التجدد والشفاء، وأن أكثر الأمراض شفاء لديه هي نفسها أكثر الأمراض إعاقة لصحته، وهي الأمراض المتعلقة بالحواس، لما تشكل من أساس النمو المعرفي والتواصلي للأطفال".وبينت السيدة أسماء أن "المسؤولية في هذا الجانب تقع على الجميع بدءا من الأهل والمؤسسات المعنية، مرورًا ببروتوكولات تشخيص الحالة في مراحلها المبكرة، وصولا للمعالجة التخصصية".وختمت السيدة الأولى كلمتها بالقول، إن "اعتلال قطاع أو جزء من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى، وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح والتوقيت المناسب والعمل الدؤوب".وأضافت الأسد: "هي نفسها إن أغفلناها تفصل هذا الطفل عن عالمه لبقية حياته لا سمعًا ولا تواصلًا ولا كلامًا، هي دقائق ستمكن آلاف الأطفال أن يكونوا أطفالا كاملين في مجتمعاتهم بدل أن نحرمهم حقهم بالكشف المبكر بالتقصير أو الإهمال... فلنقم بواجبنا تجاههم أسرةً ومجتمعًا ومؤسسات، لكي تتحقق الغاية الأسمى، وليكون لكل طفل صوت يُسمع".

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