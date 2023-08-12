https://sputnikarabic.ae/20230812/أطول-لحية-نسائية-في-العالم-أمريكية-تحطم-الرقم-القياسي-وتكشف-السبب-1080009875.html

أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب

أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب

حازت امرأة على لقب "أطول لحية نسائية" في العالم، من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام ‏القياسية.‏ 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T14:03+0000

2023-08-12T14:03+0000

2023-08-12T14:03+0000

منوعات

العالم

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0c/1080009718_353:0:1727:773_1920x0_80_0_0_a0dd4d531d918668d31ca38d4377d0ea.jpg

وقال مسؤولون في الموسوعة، يوم الأربعاء الماضي، إن إيرين هانيكوت، من ولاية ميشيغان الأمريكية، والبالغة من العمر 38 عاما، تمكنت من إطالة لحية مدهشة يبلغ طولها 30 سنتيمتر.وبذلك تكون هانيكوت تفوقت على الحائزة السابقة للقب، فيفيان ويلر، التي فازت به، في 8 فبراير/ شباط 2023، عن لحيتها التي بطول 25.5 سنتيمتر.وأوضحت "غينيس" في بيان لها، أن السر وراء لحية هانيكوت هو حالتها الطبية، "متلازمة تكيس المبايض"، والتي تتميز بالاختلالات الهرمونية ونمو الشعر المفرط.ولجأت إيرين هانيكوت سابقا إلى وسائل مثل الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع، ومنتجات إزالة الشعر، لإدارة لحيتها الطويلة، والتي بدأت في النمو بعد أن بلغت 13 عاما، بل وكانت تحلق 3 مرات على الأقل في اليوم.وواصلت هانيكوت روتين حلاقتها لشعرها طوال شبابها وبلوغها، حتى واجهت تغييرات تمثلت في فقدان الرؤية والتعب المتزايد من الحلاقة المستمرة، حتى قررت في النهاية أن تتقبل نمو لحيتها، وذلك بتشجيع من زوجها، جين.

https://sputnikarabic.ae/20220220/اكتشاف-مخلوق-غريب-بـذقن-متحرك-كان-يعيش-في-الصين-قبل-120-مليون-عام-1058906002.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية