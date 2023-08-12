أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب
© AFP 2023 / PETER DE VOECHTلحية طويلة
لحية طويلة
© AFP 2023 / PETER DE VOECHT
حازت امرأة على لقب "أطول لحية نسائية" في العالم، من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وقال مسؤولون في الموسوعة، يوم الأربعاء الماضي، إن إيرين هانيكوت، من ولاية ميشيغان الأمريكية، والبالغة من العمر 38 عاما، تمكنت من إطالة لحية مدهشة يبلغ طولها 30 سنتيمتر.
وبذلك تكون هانيكوت تفوقت على الحائزة السابقة للقب، فيفيان ويلر، التي فازت به، في 8 فبراير/ شباط 2023، عن لحيتها التي بطول 25.5 سنتيمتر.
🇺🇸US woman breaks Guinness World Record for longest female beard.— Project Papyrus (@ProjectPapyrus) August 12, 2023
Erin Honeycutt was able to grow record-setting 11.8 inch beard because she has polycystic ovarian syndrome. pic.twitter.com/OibUkTSlmz
MICHIGAN: US woman, Erin Honeycutt, breaks Guinness World Record for the longest female beard over a medical condition.#BaaghiTV #baaghinews #Pakistan #GuinnessWorldRecord #US #Woman #LongestBeard #Record #WorldReco pic.twitter.com/UR11YkEip1— Baaghi TV باغی ٹی وی (@BaaghiTV) August 12, 2023
وأوضحت "غينيس" في بيان لها، أن السر وراء لحية هانيكوت هو حالتها الطبية، "متلازمة تكيس المبايض"، والتي تتميز بالاختلالات الهرمونية ونمو الشعر المفرط.
20 فبراير 2022, 13:49 GMT
ولجأت إيرين هانيكوت سابقا إلى وسائل مثل الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع، ومنتجات إزالة الشعر، لإدارة لحيتها الطويلة، والتي بدأت في النمو بعد أن بلغت 13 عاما، بل وكانت تحلق 3 مرات على الأقل في اليوم.
وواصلت هانيكوت روتين حلاقتها لشعرها طوال شبابها وبلوغها، حتى واجهت تغييرات تمثلت في فقدان الرؤية والتعب المتزايد من الحلاقة المستمرة، حتى قررت في النهاية أن تتقبل نمو لحيتها، وذلك بتشجيع من زوجها، جين.