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https://sputnikarabic.ae/20230812/أطول-لحية-نسائية-في-العالم-أمريكية-تحطم-الرقم-القياسي-وتكشف-السبب-1080009875.html
أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب
أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب
حازت امرأة على لقب "أطول لحية نسائية" في العالم، من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام ‏القياسية.‏ 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T14:03+0000
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وقال مسؤولون في الموسوعة، يوم الأربعاء الماضي، إن إيرين هانيكوت، من ولاية ميشيغان الأمريكية، والبالغة من العمر 38 عاما، تمكنت من إطالة لحية مدهشة يبلغ طولها 30 سنتيمتر.وبذلك تكون هانيكوت تفوقت على الحائزة السابقة للقب، فيفيان ويلر، التي فازت به، في 8 فبراير/ شباط 2023، عن لحيتها التي بطول 25.5 سنتيمتر.وأوضحت "غينيس" في بيان لها، أن السر وراء لحية هانيكوت هو حالتها الطبية، "متلازمة تكيس المبايض"، والتي تتميز بالاختلالات الهرمونية ونمو الشعر المفرط.ولجأت إيرين هانيكوت سابقا إلى وسائل مثل الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع، ومنتجات إزالة الشعر، لإدارة لحيتها الطويلة، والتي بدأت في النمو بعد أن بلغت 13 عاما، بل وكانت تحلق 3 مرات على الأقل في اليوم.وواصلت هانيكوت روتين حلاقتها لشعرها طوال شبابها وبلوغها، حتى واجهت تغييرات تمثلت في فقدان الرؤية والتعب المتزايد من الحلاقة المستمرة، حتى قررت في النهاية أن تتقبل نمو لحيتها، وذلك بتشجيع من زوجها، جين.
https://sputnikarabic.ae/20220220/اكتشاف-مخلوق-غريب-بـذقن-متحرك-كان-يعيش-في-الصين-قبل-120-مليون-عام-1058906002.html
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منوعات, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي وتكشف السبب

14:03 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / PETER DE VOECHTلحية طويلة
لحية طويلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
لحية طويلة
© AFP 2023 / PETER DE VOECHT
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حازت امرأة على لقب "أطول لحية نسائية" في العالم، من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام ‏القياسية.‏
وقال مسؤولون في الموسوعة، يوم الأربعاء الماضي، إن إيرين هانيكوت، من ولاية ميشيغان الأمريكية، والبالغة من العمر 38 عاما، تمكنت من إطالة لحية مدهشة يبلغ طولها 30 سنتيمتر.
وبذلك تكون هانيكوت تفوقت على الحائزة السابقة للقب، فيفيان ويلر، التي فازت به، في 8 فبراير/ شباط 2023، عن لحيتها التي بطول 25.5 سنتيمتر.
وأوضحت "غينيس" في بيان لها، أن السر وراء لحية هانيكوت هو حالتها الطبية، "متلازمة تكيس المبايض"، والتي تتميز بالاختلالات الهرمونية ونمو الشعر المفرط.
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ولجأت إيرين هانيكوت سابقا إلى وسائل مثل الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع، ومنتجات إزالة الشعر، لإدارة لحيتها الطويلة، والتي بدأت في النمو بعد أن بلغت 13 عاما، بل وكانت تحلق 3 مرات على الأقل في اليوم.
وواصلت هانيكوت روتين حلاقتها لشعرها طوال شبابها وبلوغها، حتى واجهت تغييرات تمثلت في فقدان الرؤية والتعب المتزايد من الحلاقة المستمرة، حتى قررت في النهاية أن تتقبل نمو لحيتها، وذلك بتشجيع من زوجها، جين.
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