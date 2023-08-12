https://sputnikarabic.ae/20230812/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-كالوغا-1079998193.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا
قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، اليوم السبت، في منطقة دجيرجينسكي في مقاطعة كالوغا، وأسقطت طائرة مسيرة، ولا توجد عواقب... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T05:56+0000
2023-08-12T05:56+0000
2023-08-12T05:59+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتب شابشا على "تلغرام": "الليلة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مسيرة".وأوضح شابشا أنه "نتيجة للحادث لا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية".ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230812/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مناطق-مختلفة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079997244.html
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روسيا, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا
05:56 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، اليوم السبت، في منطقة دجيرجينسكي في مقاطعة كالوغا، وأسقطت طائرة مسيرة، ولا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية.
وكتب شابشا على "تلغرام": "الليلة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة دجيرجينسكي وأسقطت طائرة مسيرة".
وأوضح شابشا أنه "نتيجة للحادث لا توجد عواقب على الناس والبنية التحتية".
ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.