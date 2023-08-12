https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-فرنسي-إخلاء-برج-إيفل-بعد-تلقي-إنذار-بوجود-قنبلة-1080007680.html
إعلام فرنسي: إخلاء برج إيفل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة
إعلام فرنسي: إخلاء برج إيفل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النصب التذكاري برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، قد تم إخلاؤه، اليوم السبت، بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T12:41+0000
2023-08-12T12:41+0000
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وقالت قناة "بي إف إم" الفرنسية، إن "عناصر إزالة الألغام يتواجدون في الموقع، لإجراء مسح ومن أجل التأكد من عدم وجود القنبلة المزعومة، فيما تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار".وعلمت قناة "بي إف إم" من مصدر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إخلاء الطوابق الثلاثة من برج إيفل وساحته الأمامية، في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، بعد تلقي رسالة تنبيه بوجود قنبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230707/مواطن-جزائري-يحيي-جيش-بلاده-بالهندام-العسكري-الكامل-أمام-برج-إيفل-فيديو-1078836565.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام فرنسي: إخلاء برج إيفل بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة
12:41 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النصب التذكاري برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، قد تم إخلاؤه، اليوم السبت، بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة.
وقالت قناة
"بي إف إم" الفرنسية، إن "عناصر إزالة الألغام يتواجدون في الموقع، لإجراء مسح ومن أجل التأكد من عدم وجود القنبلة المزعومة، فيما تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار".
وعلمت قناة "بي إف إم" من مصدر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إخلاء الطوابق الثلاثة من برج إيفل
وساحته الأمامية، في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، بعد تلقي رسالة تنبيه بوجود قنبلة".