https://sputnikarabic.ae/20230812/ارتفاع-أسعار-النفط-بدعم-من-توقعات-الطلب-1079996279.html

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات الطلب

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات الطلب

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بعد توقع وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلصا في المعروض، مما جعل النفط يحقق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T00:59+0000

2023-08-12T00:59+0000

2023-08-12T00:59+0000

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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بقيمة 41 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 86.81 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 83.19 دولار للبرميل عند التسوية.وخلال الأسبوع، ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.37% و0.49% على التوالي، وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو/ حزيران، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي آخر في هذا الشهر.يذكر أنه في منتصف يوليو/ تموز الماضي،كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن حصة روسيا من واردات الهند النفطية تجاوزت الـ40% للمرة الأولى.وذكرت البيانات الاقتصادية الهندية أن موسكو قدمت خلال شهر مايو/ أيار، نحو 40.4% من جميع إمدادات النفط إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي الموردين الآخرين نحو 36%، بينهم العراق 18% والمملكة العربية السعودية 12% والإمارات العربية المتحدة 6%. كما سجلت نحو 4% من واردات الهند النفطية من الولايات المتحدة و3% من الكويت.وبدأت حصة روسيا من واردات الهند النفطية في النمو في أبريل/ نيسان من العام الماضي، لكنها بعد ذلك لم تتجاوز عشرة في المئة. وبحلول نهاية العام، شكلت موسكو بالفعل ما يقرب من ربع واردات النفط إلى البلاد.

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