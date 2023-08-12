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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/استئناف-حركة-المرور-على-جسر-القرم-بعد-تعليقها-لفترة-وجيزة-1079996413.html
استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة
استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة
استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T01:18+0000
2023-08-12T01:18+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقالت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على الجسر في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم".وكانت حركة المركبات قد تم تعليقها في وقت سابق اليوم مؤقتا، حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، فاسيلي ماليوك، علانية بتورط كييف في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وقال ماليوك خلال تقديم طابع بريدي مخصص لعمل إدارة أمن الدولة، : "هناك العديد من العمليات المختلفة، والعمليات الخاصة، وبعضها سنتحدث عنه للجميع بعد "الانتصار".ولن نتحدث عن الأعمال الأخرى على الإطلاق، ارتدى زميلي اليوم قميصًا مناسبًا، هذا واحد من التطبيقات، وهي تدمير جسر القرم، في 8 أكتوبر من العام الماضي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدفاع-الروسية-تدمير13-مسيرة-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-إرهابي-على-شبه-جزيرة-القرم-1079777866.html
https://sputnikarabic.ae/20230806/تضرر-جسر-تشونغارسكي-شمال-شبه-جزيرة-القرم-إثر-غارة-جوية-أوكرانية-1079835135.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, جمهورية القرم الروسية

استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة

01:18 GMT 12.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق.
موسكو- سبوتنيك. وقالت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على الجسر في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم".
وكانت حركة المركبات قد تم تعليقها في وقت سابق اليوم مؤقتا، حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
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وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، فاسيلي ماليوك، علانية بتورط كييف في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقال ماليوك خلال تقديم طابع بريدي مخصص لعمل إدارة أمن الدولة، : "هناك العديد من العمليات المختلفة، والعمليات الخاصة، وبعضها سنتحدث عنه للجميع بعد "الانتصار".
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ولن نتحدث عن الأعمال الأخرى على الإطلاق، ارتدى زميلي اليوم قميصًا مناسبًا، هذا واحد من التطبيقات، وهي تدمير جسر القرم، في 8 أكتوبر من العام الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
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