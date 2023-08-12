https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-القيادة-الأمامية-ومخازن-الأسلحة-الأوكرانية--عاجل-1080005562.html

الجيش الروسي يدمر مراكز "القيادة الأمامية" ومخازن الأسلحة الأوكرانية- عاجل

الجيش الروسي يدمر مراكز "القيادة الأمامية" ومخازن الأسلحة الأوكرانية- عاجل

استهدفت القوات الروسية مقر القيادة المتقدمة للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T11:19+0000

2023-08-12T11:19+0000

2023-08-12T11:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أنه "في مدينة زابوروجيه وبلدة مالايا توكماتشكا، تم تدمير مستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، أدت الإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة قوات "المركز"، والضربات التي قام بها طيران الجيش وسلاح المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة إلى صد ثلاث هجمات نفذتها مفارز هجومية من الألوية الميكانيكية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيرغييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي".على محور كوبيانسك، تقدمت كتائب الاقتحام التابعة لوحدات مجموعة "الغرب" على طول خط الجبهة في سياق العمليات الهجومية. وتابع البيان: "خلال اليوم، تم صد ثماني هجمات مضادة من قبل وحدات الهجوم رقم 95 المحمولة جوًا، وتم صد هجمات اللواءين الميكانيكيين 14 و32 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبرشوترافنيف، وسينكوفكا وأوروتشيشا مانكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "على محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بالتعاون مع سلاحي الطيران والمدفعية، في صد سبع هجمات لمجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشييفكا، وياكوفليفكا، وفوديان، وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".خلال النهار، تم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين وتدمير دبابتين ومدرعتين وأربع سيارات عسكرية ومدفعي "دي- 30".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لتكتل قوات الشرق (فوستوك) هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية بغطاء جوي ومدفعي، خلال اليوم الماضي، ثلاث هجمات من قبل اللواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.على محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 36" أمريكي الصنع.

https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-20-طائرة-مسيرة-استهدف-مواقع-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079996997.html

https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-المطار-العسكري-الأوكراني-في-إيفانو-فرانكوفسك-1080003403.html

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روسيا, رصد عسكري