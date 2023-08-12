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https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-العراقي-ينشر-مضادات-جوية-أعلى-مبان-حكومية-في-بغداد-فيديو-1080006113.html
الجيش العراقي ينشر مضادات جوية أعلى مبان حكومية في بغداد... فيديو
الجيش العراقي ينشر مضادات جوية أعلى مبان حكومية في بغداد... فيديو
نشر الجيش العراقي، اليوم السبت، مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية، في مناطق في العاصمة العراقية بغداد، ما أثار جدلا في العراق. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T11:53+0000
2023-08-12T11:53+0000
العراق
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وحسبما أفاد موقع "السومرية نيوز"، أصيب الأهالي بحالة من الاستغراب والقلق تجاه نشر مضادات الطائرات فوق المباني.وتساءل الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي لهذه الإجراءات المفاجئة وغير المعتادة.ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر أمني، قوله إن "نشر المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية".وأرجع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحافية، السبب إلى "حماية سماء العراق من أي اعتداء، أو خرق، أو تهديد أمني تتعرض له البلاد".وشدد المتحدث على أنه "إجراء روتيني متبع في كل دول العالم".وحتى لم يصدر من وزارة الدفاع العراقية أو الجهات الحكومية المعنية، أي توضيح رسمي حول أسباب نشر هذه المنظومة في العاصمة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الجيش العراقي ينشر مضادات جوية أعلى مبان حكومية في بغداد... فيديو

11:53 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALI الجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALI
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نشر الجيش العراقي، اليوم السبت، مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية، في مناطق في العاصمة العراقية بغداد، ما أثار جدلا في العراق.
وحسبما أفاد موقع "السومرية نيوز"، أصيب الأهالي بحالة من الاستغراب والقلق تجاه نشر مضادات الطائرات فوق المباني.
وتساءل الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي لهذه الإجراءات المفاجئة وغير المعتادة.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر أمني، قوله إن "نشر المضادات يأتي ضمن خطة لتأمين الأهداف الحيوية في العاصمة العراقية".
وأرجع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحافية، السبب إلى "حماية سماء العراق من أي اعتداء، أو خرق، أو تهديد أمني تتعرض له البلاد".

وشدد المتحدث على أنه "إجراء روتيني متبع في كل دول العالم".
وحتى لم يصدر من وزارة الدفاع العراقية أو الجهات الحكومية المعنية، أي توضيح رسمي حول أسباب نشر هذه المنظومة في العاصمة.
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