https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-الرأس-المدبر-لإحدى-عمليات-الهجرة-غير-الشرعية-في-عكار-1080008183.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف الرأس المدبر لإحدى عمليات الهجرة غير الشرعية في عكار
الجيش اللبناني يعلن توقيف الرأس المدبر لإحدى عمليات الهجرة غير الشرعية في عكار
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، "توقيف ما لايقل عن 280 سوريا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T13:06+0000
2023-08-12T13:06+0000
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وقالت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، في بيان لها، إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الجاري، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".وأضاف اليبان أن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد - عكار، أوقفتا 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنقاذ مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن مركب غرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي البلاد، وانتشال جثتين.وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232".وأضاف أنه يجرى حاليا نقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى مرفأ طرابلس شمالي البلاد، متابعا: "كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم، أمام سواحل طرطوس السورية، بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
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https://sputnikarabic.ae/20221231/لبنان-غرق-مركب-قبالة-شاطئ-سلعاتاعلى-متنه-200-مهاجر-1071797679.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش اللبناني يعلن توقيف الرأس المدبر لإحدى عمليات الهجرة غير الشرعية في عكار
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، "توقيف ما لايقل عن 280 سوريا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وقالت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، في بيان لها
، إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الجاري، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف اليبان أن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد - عكار، أوقفتا 130 سوريا
و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".
وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنقاذ مهاجرين غير نظاميين
كانوا على متن مركب غرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي البلاد، وانتشال جثتين.
وقال الجيش، في بيان نشره في حسابه على "تويتر": "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232".
وأضاف أنه يجرى حاليا نقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى مرفأ طرابلس شمالي البلاد، متابعا: "كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".
31 ديسمبر 2022, 16:06 GMT
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم، أمام سواحل طرطوس السورية
، بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.
وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.