https://sputnikarabic.ae/20230812/الخارجية-الروسية-الهجمات-الإرهابية-الأوكرانية-على-جسر-القرم-لن-تمر-دون-رد-1080008946.html
الخارجية الروسية: الهجمات الإرهابية الأوكرانية على جسر القرم لن تمر دون رد
الخارجية الروسية: الهجمات الإرهابية الأوكرانية على جسر القرم لن تمر دون رد
أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T13:44+0000
2023-08-12T13:44+0000
2023-08-12T13:44+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الخارجية الروسية
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ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا: "بعد ظهر اليوم، حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".وأردفت زاخاروفا: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القرم لهجوم مكثف من قبل طائرات دون طيار أوكرانية الليلة، من بين 20 طائرة دون طيار، دمر الدفاع الجوي 14 طائرة، وتم قمع 6 طائرات دون طيار بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".وتابعت زاخاروفا: "هكذا، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة، على الرغم من المساعدة الغربية الهائلة، على تغيير الوضع على خط التماس، وتحاول استهداف المنشآت المدنية والمدنيين بمساعدة أساليب إرهابية".واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسي-يسقط-صاروخين-في-مضيق-كيرتش--1080004061.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, الخارجية الروسية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الهجمات الإرهابية الأوكرانية على جسر القرم لن تمر دون رد
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أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".
ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا
: "بعد ظهر اليوم، حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ "إس- 200" الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية".
وأضافت زاخاروفا: "وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
في وقت لاحق، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا معاديًا آخر فوق مضيق كيرتش.
وأردفت زاخاروفا: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القرم لهجوم مكثف من قبل طائرات دون طيار أوكرانية الليلة، من بين 20 طائرة دون طيار، دمر الدفاع الجوي 14 طائرة، وتم قمع 6 طائرات دون طيار بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".
إننا ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية، إن جسر القرم هدف للبنية التحتية المدنية البحتة، والهجمات عليه غير مقبولة، وقد تعرض لمثل هذه الهجمات منذ خريف العام الماضي، كما أدت هذه الهجمات إلى مقتل مدنيين.
وتابعت زاخاروفا: "هكذا، فإن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة، على الرغم من المساعدة الغربية الهائلة، على تغيير الوضع على خط التماس، وتحاول استهداف المنشآت المدنية والمدنيين بمساعدة أساليب إرهابية".
واختتم البيان: "مثل هذه الأعمال التخريبية
تمنح المجتمع الدولي فرصة للاقتناع مرة أخرى بالطبيعة الحقيقية لنظام كييف، لا يمكن تبرير هذه الأعمال البربرية ولن تمر دون رد".