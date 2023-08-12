https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-مركز-إدارة-المرتزقة-الأجانب-في-نيكولايفكا-1080002201.html
الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا
الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، فاديم أستافيف أن قوات المجموعة الروسية دمرت مركز قيادة المرتزقة الأجانب بمحطة الاتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:18+0000
2023-08-12T09:18+0000
2023-08-12T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال إن "أطقم راجمات تورنادو-إس دمرت مركز قيادة وحدة المرتزقة الأجانب بمحطة اتصالات ستارلينك في نيكولايفكا، كما قامت بهجوم صاروخي على معسكر خيام العدو بالقرب من قرية رايسكويو. وتم ننشر البيان المقابل على قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا
09:18 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، فاديم أستافيف أن قوات المجموعة الروسية دمرت مركز قيادة المرتزقة الأجانب بمحطة الاتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا.
وقال إن "أطقم راجمات تورنادو-إس دمرت مركز قيادة وحدة المرتزقة الأجانب بمحطة اتصالات ستارلينك في نيكولايفكا، كما قامت بهجوم صاروخي على معسكر خيام العدو بالقرب من قرية رايسكويو.
وتم ننشر البيان المقابل على قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية.