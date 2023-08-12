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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-مركز-إدارة-المرتزقة-الأجانب-في-نيكولايفكا-1080002201.html
الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا
الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، فاديم أستافيف أن قوات المجموعة الروسية دمرت مركز قيادة المرتزقة الأجانب بمحطة الاتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:18+0000
2023-08-12T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال إن "أطقم راجمات تورنادو-إس دمرت مركز قيادة وحدة المرتزقة الأجانب بمحطة اتصالات ستارلينك في نيكولايفكا، كما قامت بهجوم صاروخي على معسكر خيام العدو بالقرب من قرية رايسكويو. وتم ننشر البيان المقابل على قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر مركز إدارة المرتزقة الأجانب في نيكولايفكا

09:18 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 12.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الجنوب"، فاديم أستافيف أن قوات المجموعة الروسية دمرت مركز قيادة المرتزقة الأجانب بمحطة الاتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا.
وقال إن "أطقم راجمات تورنادو-إس دمرت مركز قيادة وحدة المرتزقة الأجانب بمحطة اتصالات ستارلينك في نيكولايفكا، كما قامت بهجوم صاروخي على معسكر خيام العدو بالقرب من قرية رايسكويو.
وتم ننشر البيان المقابل على قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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