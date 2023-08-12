https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسي-يسقط-صاروخين-في-مضيق-كيرتش--1080004061.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين في مضيق كيرتش
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين في مضيق كيرتش
قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن "قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:40+0000
2023-08-12T10:40+0000
2023-08-12T10:47+0000
روسيا
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وكتب أكسيونوف على "تلغرام": "في منطقة مضيق كيرتش أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو. جسر القرم لم يتضرر." وأشار أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه "خلال الهجوم، قامت الهياكل المعنية بوضع حاجب من الدخان على الجسر". وأضاف أن "حركة المرور على جسر القرم ستستأنف في المستقبل القريب". في وقت سابق، أفيد أن حركة المرور على الجسر توقفت، في الساعة 12:36.
https://sputnikarabic.ae/20230812/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مناطق-مختلفة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079997244.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين في مضيق كيرتش
10:40 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن "قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم".
وكتب أكسيونوف على "تلغرام": "في منطقة مضيق كيرتش أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو. جسر القرم لم يتضرر."
وأشار أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه "خلال الهجوم، قامت الهياكل المعنية بوضع حاجب من الدخان على الجسر".
وأضاف أن "حركة المرور على جسر القرم ستستأنف في المستقبل القريب". في وقت سابق، أفيد أن حركة المرور على الجسر توقفت، في الساعة 12:36.