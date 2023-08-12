https://sputnikarabic.ae/20230812/السعودية-تعين-نايف-بن-بندر-السديري-أول-سفير-لها-لدى-فلسطين-1080006814.html
السعودية تعين نايف بن بندر السديري أول سفير لها لدى فلسطين
السعودية تعين نايف بن بندر السديري أول سفير لها لدى فلسطين
سلّم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، "نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T12:24+0000
2023-08-12T12:24+0000
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وأعلنت السفارة السعودية في الأردن، أن "تسليم الأوراق تم خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري"، مشيرة إلى أن "السفير نايف بن بندر السديري سيكون أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية".وعقب اعتماد الأوراق، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،قد قال، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن "الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار"، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".كما قال وزير الخارجية السعودي أخيرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة "زعماء مجموعة العشرين"، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20180726/السعودية-السلطة-الفلسطينية-1034145238.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعين نايف بن بندر السديري أول سفير لها لدى فلسطين
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سلّم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، اليوم السبت، "نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي".
وأعلنت السفارة السعودية في الأردن، أن "تسليم الأوراق تم خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري"، مشيرة إلى أن "السفير نايف بن بندر السديري سيكون أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية".
وعقب اعتماد الأوراق، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،قد قال، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة
السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن "الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار"، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".
كما قال وزير الخارجية السعودي أخيرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة "زعماء مجموعة العشرين"، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين
".