https://sputnikarabic.ae/20230812/السفير-الروسي-في-لندن-يحذر-من-تحول-أوكرانيا-لدولة-فاشلة-حال-استمرار-تزويدها-بالأسلحة-الغربية-1080008344.html

السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار ‏تزويدها بالأسلحة الغربية

السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار ‏تزويدها بالأسلحة الغربية

حذر السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، أمس الجمعة، من تحول أوكرانيا إلى ‏‏"دولة فاشلة" إذا استمر ضخها بالأسلحة الغربية.‏ 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T13:25+0000

2023-08-12T13:25+0000

2023-08-12T13:25+0000

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السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار تزويدها بالأسلحة الغربية السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار تزويدها بالأسلحة الغربية

وقال كيلين، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، نُشرت على قناة "يوتيوب" الخاصة بالسفارة، إنه "أمر مروع، لأنه ببساطة لن يكون هناك من يعيد إعمارأوكرانيا لاحقًا، ولن يكون هناك أموال لذلك أو ستكون هناك محادثات سلام واقعية".وأضاف أن "روسيا ستقدر جهود جميع الدول، بما في ذلك الدول الأفريقية، لحل الصراع الأوكراني، لكن لا توجد مبادرة حقيقية من شأنها إعطاء مخرج واقعي من هذه الأزمة".وأوضح أنه "في الوقت نفسه، ليس لدى موسكو حتى الآن معلومات حول ما حدث في جدة خلال المشاورات بشأن أوكرانيا يومي 5 و6 أغسطس (آب)".وبحسب الدبلوماسي، فإن الاتفاقية التي ستوافق عليها روسيا وتقبلها يجب أن تفترض عدم وجود تهديدات لروسيا من كييف، بما في ذلك وضع أوكرانيا غير النووي المحايد.إلى ذلك، قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت مشاورات مع بريطانيا، أمس الجمعة، بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.وأوضح أن "الأزمة الأوكرانية سوف تستمر نظرا لوجود رؤس دولية تريد إطالتها في ظل عدم توحيد الرؤى الغربية والأمريكية، ورغبة واشنطن في تأجيج الصراع على الأرض الأوكرانية".وقال إن "بريطانيا تاريخها معروف في تقسيم دول العالم، بالتدخل في شؤون البلاد، ويقع على عاتقاها كل الأزمات التاريخية في العالم".الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية "طويلة الأمد" في النيجرأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة العسكرية لحل الأزمة في النيجر قد تؤدي إلى مواجهة مطولة وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الصحراء والساحل.و أضافت في بيان أن "طريقة عسكرية لحل الأزمة في النيجر يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مطولة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".وأشارت الوزارة إلى "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد.وأكدت أن روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية.وكان الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، قد صرح الخميس الماضي، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.وأوضح أن "إيكواس" تريد عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة حتى توقف عدوى الانقلابات، لكن المعطيات في الداخل تختلف عن رؤية المجموعة الأفريقية".وذكر أن "المجلس العسكري حصل على حشد شعبي غريب من نوعه، ما يجعل موقف إيكواس في حرج، إضافة إلى الموقف الأمريكي والغربي الرافض للخيار العسكري".مقتل وإصابة 30 عسكريا من الجيش السوري إثر كمين في ريف‌ دير الزورأفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة تابعة للجيش السوري في ريف‌ دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.وأوضح المصدر أن "مسلحين تابعين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي".إلى ذلك، شهد محور ريف اللاذقية الشمالي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي هيئة تحرير الشام التي تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا) في إدلب.وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، إن "مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور عين البيضة في ريف اللاذقية الشمالي، لكنه أكد أنه قد تم إحباط محاولة الهجوم هذه بشكل كامل دون تغير في خارطة السيطرة.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي السوري، سمير نجيب، إن "المعركة بين الإرهاب والدولة السورية لم تنتهي وما زالت مستمرة لأكثر من 10 سنوات".وأضاف أن "التصعيد من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وداعميه، جاء على خلفية التقارب العربي - السوري والتقارب الإيراني - السعودي، لافتا إلى أن "التصعيد الإرهابي يأتي بأمر من أصحاب مشروع تدمير سوريا".وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع مثل التي ستحصل عليها إسرائيلقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الجمعة، إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل.ونقلت صحيفة "معاريف" عن الوزير كوهين قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".وأضاف أنه "للسعودية أيضا مصلحة في مثل هذا الاتفاقية، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية"، على حد قوله.في سياق متصل، نقلت الصحيفة نفسها، عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها، أن الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين لم تنضج بعد لإجراء مفاوضات حقيقية متقدمة حول تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، إن "أمر التوقيع والتطبيع الذي يشير إليه الإعلام الأمريكي والإسرائيلي حتى الآن لم يتم الإشارة إليه في الأوساط السعودية".وأشار إلى أنه "أيضا مع قرب الانتخابات الأمريكية يزداد حضور الملف السعودي المؤثر دائما في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية"، معتبرا أن "كل ذلك يأتي في إطار الحسابات السياسية الداخلية فقط".اقتصاديا... الخارجية الروسية تؤكد أن الضغط الغربي على آسيا الوسطى للانضمام للعقوبات يهدد المشاريع في المنطقةأعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيرتيشيفسكي، أمس الجمعة، أن الضغوطات التي تتعرض لها دول آسيا الوسطى من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مسألة العقوبات المناهضة لروسيا، تهدد تنفيذ المشاريع في المنطقة.و أضاف بيرتشيفسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قاما أخيرًا بزيادة الضغط على الدول الصديقة المستقلة في منطقة آسيا الوسطى، ما أجبرها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا".وأشار إلى أن "واشنطن وبروكسل تضعان هذه المهام من الأولويات في المرحلة الحالية من "ماراثون القيود" ضد روسيا ".وأوضح أن "مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة وأتباعها، تعد تدخلا فاضحا في العلاقات الثنائية لدول المنطقة، وتنتهك في الواقع الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي، وتهدد تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى".وحول هذا الموضوع، أعرب الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، الدكتور نور ندا، إنه "من المبكر جدا الحديث عن انضمام دول آسيا الوسطى لنظام لعقوبات الغربية المفروضة على روسيا".وأكد أنه "كلما حقق الجيش الروسي انتصارات على الأرض في أوكرانيا كلما ازدادت الضغوط الغربية على هذه الدول، مشددا على أن ذلك لن يثمر عن شيء كبير، خصوصا أن روسيا الآن تطور علاقتها ليس فقط في آسيا، لكن أيضا في أفريقيا التي ستكون كلمة السر في هذا الصراع"، على حد قوله.

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