https://sputnikarabic.ae/20230812/العثور-على-سائحين-فرنسيين-مفقودين-في-حديقة-تيكال-في-غواتيمالا-1079997652.html

العثور على سائحين فرنسيين مفقودين في حديقة "تيكال" في غواتيمالا

العثور على سائحين فرنسيين مفقودين في حديقة "تيكال" في غواتيمالا

أفاد مكتب المدعي العام في غواتيمالا، اليوم السبت، بأنه تم العثور على عائلة من السياح الفرنسيين الذين اختفوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حديقة "تيكال... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأوضحت وسائل إعلام غواتيمالية أن أربعة مواطنين فرنسيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، فقدوا قبل يومين في حديقة "تيكال الوطنية"، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وذكر مكتب المدعي العام في غواتيمالا، على موقع "إكس": "نتيجة للتحقيق، تبين أن السائحين الفرنسيين والسيارة التي كانوا يستقلونها موجودة في الحديقة الوطنية، حديقة تيكال الوطنية هي منطقة غابات كبيرة تضم أراضي جنوب شرق المكسيك وبليز".وفي وقت سابق، تم العثور على 129 مهاجرا في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، وفقًا للمعهد الوطني للهجرة في المكسيك.وتعد غالبية المهاجرين، الذين تم اكتشافهم هم من غواتيمالا، وبين الأشخاص الذين تم العثور عليهم، يوجد بالغون و19 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.يشار إلى أنه يتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، في حين سيتم دراسة حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك.

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