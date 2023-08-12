https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-20-طائرة-مسيرة-استهدف-مواقع-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079996997.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T03:01+0000
2023-08-12T03:01+0000
2023-08-12T03:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.وتابع زيبنسكي قائلا: "نفذ العدو خلال يوم 4 هجمات مضادة عبر وحدات اللواء الرابع عشر الميكانيكي واللواء الحادي والأربعين الميكانيكي، ولواء الإنزال الجوي الخامس والعشرين على مواقع قواتنا في منطقة سينكوفكا ومانكوفكا".يذكر أنه تم استئناف حركة المرور على جسر القرم، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق، وكانت حركة المركبات قد تم تعليقها في وقت سابق اليوم مؤقتا، حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
https://sputnikarabic.ae/20230810/القوات-الروسية-تصد-هجومين-وتحيد-أكثر-من-130-جنديا-أوكرانيا-1079936973.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم
03:01 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 03:20 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.
وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة
للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتابع زيبنسكي قائلا: "نفذ العدو خلال يوم 4 هجمات مضادة عبر وحدات اللواء الرابع عشر الميكانيكي واللواء الحادي والأربعين الميكانيكي، ولواء الإنزال الجوي الخامس والعشرين على مواقع قواتنا في منطقة سينكوفكا ومانكوفكا".
يذكر أنه تم استئناف حركة المرور على جسر القرم
، بعد فترة وجيزة من تعليقها مؤقتا، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق، وكانت حركة المركبات قد تم تعليقها في وقت سابق اليوم مؤقتا، حيث طلبت السلطات
من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.