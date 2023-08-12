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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لنظام-كييف-على-جسر-القرم-بصاروخ-إس---200-1080007165.html
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
أحبطت القوات الروسية، اليوم السبت، محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس - 200". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T12:27+0000
2023-08-12T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في 12أغسطس (آب)، حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس -200" أرض - جو".وأضافت الوزارة أنه "تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل الدفاعات الجوية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار".وكتب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، عبر "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم".ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.من جهته، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن "الهيئات المعنية وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر"، مضيفا أن "حركة المرور عبره ستستأنف قريبا".
https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسي-يسقط-صاروخين-في-مضيق-كيرتش--1080004061.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"

12:27 GMT 12.08.2023
© youtube Albertych55إس-200
إس-200 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© youtube Albertych55
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أحبطت القوات الروسية، اليوم السبت، محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس - 200".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في 12أغسطس (آب)، حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس -200" أرض - جو".
وأضافت الوزارة أنه "تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل الدفاعات الجوية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين في مضيق كيرتش... فيديو
10:40 GMT
وكتب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، عبر "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم".
ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
من جهته، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن "الهيئات المعنية وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر"، مضيفا أن "حركة المرور عبره ستستأنف قريبا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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