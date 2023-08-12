https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-لنظام-كييف-على-جسر-القرم-بصاروخ-إس---200-1080007165.html
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
أحبطت القوات الروسية، اليوم السبت، محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس - 200". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T12:27+0000
2023-08-12T12:27+0000
2023-08-12T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في 12أغسطس (آب)، حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس -200" أرض - جو".وأضافت الوزارة أنه "تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل الدفاعات الجوية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار".وكتب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، عبر "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم".ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.من جهته، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن "الهيئات المعنية وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر"، مضيفا أن "حركة المرور عبره ستستأنف قريبا".
https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسي-يسقط-صاروخين-في-مضيق-كيرتش--1080004061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ "إس - 200"
تابعنا عبر
أحبطت القوات الروسية، اليوم السبت، محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس - 200".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في 12أغسطس (آب)، حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على جسر القرم بصاروخ "إس -200" أرض - جو".
وأضافت الوزارة أنه "تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل الدفاعات الجوية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار".
وكتب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، عبر "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو في منطقة مضيق كيرتش، ولم يتضرر جسر القرم".
ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
من جهته، أفاد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم، بأن "الهيئات المعنية وضعت ستارا من الدخان فوق الجسر"، مضيفا أن "حركة المرور عبره ستستأنف قريبا".