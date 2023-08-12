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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-نقاط-حصينة-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك--عاجل-1079996697.html
القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات
القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات
أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T02:10+0000
2023-08-12T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.واختتم المسؤول العسكري الروسي تصريحاته بأن الجيش الأوكراني شن 3 هجمات أخرى في منطقة نوفوسيلوفسكوي، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد جميع الهجمات بنجاح وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالعدو.وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مخبأ مؤقتا لمرتزقة أجانب قرب مدينة زابوروجيه.وقالت الوزارة في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة من ألوية 24 و43 و60 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن اللواء 108 للدفاع الإقليمي في مناطق توريتسك، وتشيرنيشينا، وليبتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في منطقة زابوروجيه".وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجومين من قبل وحدات المشاة 68، والألوية الميكانيكية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقد العدو ما يصل إلى 115 جنديا وثلاث سيارات مصفحة ومدافع "هاوتزر" من طراز"دي 20".كما تم تحييد 20 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي أمريكي" إم 777"، ومدافع "هاوتزر دي 20"، ورتل مدفعية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" على اتجاه خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230811/أوكرانيا-تحصل-على-نحو-224-ألف-قذيفة-مدفعية-وألفي-صاروخ-من-الاتحاد-الأوروبي-1079995838.html
https://sputnikarabic.ae/20230811/دبلوماسي-روسي-يستبعد-إعادة-إعمار-أوكرانيا-في-حال-استمرار-ضخ-الأسلحة-1079994680.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات

02:10 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 02:30 GMT 12.08.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
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وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتابع زيبنسكي قائلا: "نفذ العدو خلال يوم 4 هجمات مضادة عبر وحدات اللواء الرابع عشر الميكانيكي واللواء الحادي والأربعين الميكانيكي، ولواء الإنزال الجوي الخامس والعشرين على مواقع قواتنا في منطقة سينكوفكا ومانكوفكا".
واختتم المسؤول العسكري الروسي تصريحاته بأن الجيش الأوكراني شن 3 هجمات أخرى في منطقة نوفوسيلوفسكوي، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد جميع الهجمات بنجاح وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالعدو.
وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مخبأ مؤقتا لمرتزقة أجانب قرب مدينة زابوروجيه.
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وقالت الوزارة في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة من ألوية 24 و43 و60 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن اللواء 108 للدفاع الإقليمي في مناطق توريتسك، وتشيرنيشينا، وليبتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في منطقة زابوروجيه".
وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجومين من قبل وحدات المشاة 68، والألوية الميكانيكية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقد العدو ما يصل إلى 115 جنديا وثلاث سيارات مصفحة ومدافع "هاوتزر" من طراز"دي 20".
كما تم تحييد 20 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي أمريكي" إم 777"، ومدافع "هاوتزر دي 20"، ورتل مدفعية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" على اتجاه خيرسون.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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