https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-نقاط-حصينة-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك--عاجل-1079996697.html

القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات

القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات

أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T02:10+0000

2023-08-12T02:10+0000

2023-08-12T02:30+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت خلال اليوم الماضي، في صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.واختتم المسؤول العسكري الروسي تصريحاته بأن الجيش الأوكراني شن 3 هجمات أخرى في منطقة نوفوسيلوفسكوي، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد جميع الهجمات بنجاح وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالعدو.وصرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، بأن القوات الروسية هاجمت مخبأ مؤقتا لمرتزقة أجانب قرب مدينة زابوروجيه.وقالت الوزارة في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة من ألوية 24 و43 و60 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن اللواء 108 للدفاع الإقليمي في مناطق توريتسك، وتشيرنيشينا، وليبتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في منطقة زابوروجيه".وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجومين من قبل وحدات المشاة 68، والألوية الميكانيكية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقد العدو ما يصل إلى 115 جنديا وثلاث سيارات مصفحة ومدافع "هاوتزر" من طراز"دي 20".كما تم تحييد 20 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي أمريكي" إم 777"، ومدافع "هاوتزر دي 20"، ورتل مدفعية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" على اتجاه خيرسون.

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