https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-المطار-العسكري-الأوكراني-في-إيفانو-فرانكوفسك-1080003403.html
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطار عسكري أوكراني في إيفانو فرانكوفسك
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطار عسكري أوكراني في إيفانو فرانكوفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارة جوية بصواريخ "كروز" على مطار عسكري في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:08+0000
2023-08-12T10:08+0000
2023-08-12T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة "في 11 آب / أغسطس، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى موجهة بدقة مطلقة من الجو على مطار عسكري بالقرب من كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك".وصد الجيش الروسي ثلاث هجمات شنتها مفارز هجومية من الألوية الآلية 63 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيرغيفكا بجمهورية لوغانسك وغابات سيريبريانسكي على محور كراسنوليمانسكي، وفقد العدو ما يصل إلى 90 مقاتلاً ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين وهاوتزر من طراز دي-20".ودمرت القوات المسلحة الروسية على محور خيرسون الرادار المضاد للبطارية AN / TPQ-36 وتم القضاء على ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك، وبيلوغوروفكا، وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك، وأوليانوفكا، وأوريفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبوكروفسكوي في مقاطعة خيرسون، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.وحسن الجيش الروسي خلال الهجوم على محور كوبيانسك موقعه على طول خط المواجهة، أثناء القيام بعمليات هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230812/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-مركز-إدارة-المرتزقة-الأجانب-في-نيكولايفكا-1080002201.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطار عسكري أوكراني في إيفانو فرانكوفسك
10:08 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية شنت غارة جوية بصواريخ "كروز" على مطار عسكري في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك.
وقالت الوزارة "في 11 آب / أغسطس، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى موجهة بدقة مطلقة من الجو على مطار عسكري بالقرب من كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك".
وصد الجيش الروسي ثلاث هجمات شنتها مفارز هجومية من الألوية الآلية 63 و 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيرغيفكا بجمهورية لوغانسك وغابات سيريبريانسكي على محور كراسنوليمانسكي، وفقد العدو ما يصل إلى 90 مقاتلاً ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين وهاوتزر من طراز دي-20".
ودمرت القوات المسلحة الروسية على محور خيرسون الرادار المضاد للبطارية AN / TPQ-36 وتم القضاء على ما يصل إلى 35 فردًا عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق بلوشانكا في جمهورية لوغانسك، وبيلوغوروفكا، وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك، وأوليانوفكا، وأوريفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبوكروفسكوي في مقاطعة خيرسون، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.
وحسن الجيش الروسي خلال الهجوم على محور كوبيانسك موقعه على طول خط المواجهة، أثناء القيام بعمليات هجومية.