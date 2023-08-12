https://sputnikarabic.ae/20230812/الكويت-ترحب-باستكمال-الأمم-المتحدة-تفريغ-خزان-صافر-1079996155.html

الكويت ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان صافر

الكويت ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان صافر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن استكمال خطتها التشغيلية لتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" الموجود قبالة... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الوزارة بيانا أكدت فيه تقديرها للجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكل الدول المشاركة التي ساهمت في نجاح هذه المهمة.وأشادت الخارجية الكويتية في بيانها بالجهود التي ساهمت في تسريع إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.وأعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن عملية تفريغ ناقلة النقط المتهالكة "صافر"، تم ‏استكمالها، أمس الجمعة، وكتب على "تويتر": "هدف الحكومة اليمنية الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة، بينما أكثرت جماعة "أنصار الله" اليمنية من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، انطلاق عملية نقل أكثر من مليون برميل من الخام، من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)، مؤكدة أن من المقرر إنجاز العملية خلال 19 يوماً.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.

https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-السعودية-تعلق-على-اكتمال-تفريغ-ناقلة-النفط-صافر-في-اليمن-1079995119.html

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