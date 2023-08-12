عربي
https://sputnikarabic.ae/20230812/بوركينا-فاسو-توقف-بث-محطة-إذاعية-انتقدت-المجلس-العسكري-في-النيجر-1080003155.html
بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية "انتقدت" المجلس العسكري في النيجر
بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية "انتقدت" المجلس العسكري في النيجر
أعلن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، وقف بث إذاعة "راديو أوميغا" واسعة الانتشار "حتى إشعار آخر"، إثر إجراء مقابلة اعتبرت... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:04+0000
2023-08-12T10:05+0000
بوركينا فاسو
النيجر
أخبار النيجر
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_d5f7384f7179ade7f90f7b08c4759198.jpg
وكانت الإذاعة قد أجرت مقابلة، الخميس الماضي، مع متحدث باسم جماعة نيجرية تدعو لإعادة الرئيس محمد بازوم، إلى السلطة بعد الإطاحة به، في 26 يوليو/ تموز الماضي.ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، أمس الجمعة، عن ويدراوغو، قوله، إن المتحدث أدلى "بتعليقات مهينة تجاه السلطات النيجرية الجديدة".من جانبها، أكدت "إذاعة أوميغا"، أنها ستلجأ إلى كل السبل ضد القرار، معتبرة أن قرار الحكومة "اعتداء غير مقبول على حرية التعبير وحرية الصحافة".يذكر أن بوركينا فاسو كانت من أوائل المتضامنين مع قادة النيجر الجدد، وانضمت إلى مالي في التحذير من أن أي تدخل عسكري لإعادة بازوم إلى السلطة، معتبرة أن التدخل العسكري سيعتبر "إعلان حرب" ضدهما.وفي 26 يوليو الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230811/رئيس-ساحل-العاجل-إيكواس-مستعدة-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-بأقرب-وقت-ممكن-1079985399.html
بوركينا فاسو
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_c1ba26c494d61b3e226aee4e0ac40bb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية "انتقدت" المجلس العسكري في النيجر

10:04 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 12.08.2023)
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، وقف بث إذاعة "راديو أوميغا" واسعة الانتشار "حتى إشعار آخر"، إثر إجراء مقابلة اعتبرت "مهينة" بحق قادة المجلس العسكري في النيجر.
وكانت الإذاعة قد أجرت مقابلة، الخميس الماضي، مع متحدث باسم جماعة نيجرية تدعو لإعادة الرئيس محمد بازوم، إلى السلطة بعد الإطاحة به، في 26 يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، أمس الجمعة، عن ويدراوغو، قوله، إن المتحدث أدلى "بتعليقات مهينة تجاه السلطات النيجرية الجديدة".
من جانبها، أكدت "إذاعة أوميغا"، أنها ستلجأ إلى كل السبل ضد القرار، معتبرة أن قرار الحكومة "اعتداء غير مقبول على حرية التعبير وحرية الصحافة".
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
رئيس ساحل العاج: "إيكواس" مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر "بأقرب وقت ممكن"
أمس, 13:39 GMT
يذكر أن بوركينا فاسو كانت من أوائل المتضامنين مع قادة النيجر الجدد، وانضمت إلى مالي في التحذير من أن أي تدخل عسكري لإعادة بازوم إلى السلطة، معتبرة أن التدخل العسكري سيعتبر "إعلان حرب" ضدهما.
وفي 26 يوليو الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала