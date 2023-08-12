https://sputnikarabic.ae/20230812/بوركينا-فاسو-توقف-بث-محطة-إذاعية-انتقدت-المجلس-العسكري-في-النيجر-1080003155.html

بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية "انتقدت" المجلس العسكري في النيجر

بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية "انتقدت" المجلس العسكري في النيجر

أعلن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، وقف بث إذاعة "راديو أوميغا" واسعة الانتشار "حتى إشعار آخر"، إثر إجراء مقابلة اعتبرت... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T10:04+0000

2023-08-12T10:04+0000

2023-08-12T10:05+0000

بوركينا فاسو

النيجر

أخبار النيجر

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079737325_16:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_d5f7384f7179ade7f90f7b08c4759198.jpg

وكانت الإذاعة قد أجرت مقابلة، الخميس الماضي، مع متحدث باسم جماعة نيجرية تدعو لإعادة الرئيس محمد بازوم، إلى السلطة بعد الإطاحة به، في 26 يوليو/ تموز الماضي.ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، أمس الجمعة، عن ويدراوغو، قوله، إن المتحدث أدلى "بتعليقات مهينة تجاه السلطات النيجرية الجديدة".من جانبها، أكدت "إذاعة أوميغا"، أنها ستلجأ إلى كل السبل ضد القرار، معتبرة أن قرار الحكومة "اعتداء غير مقبول على حرية التعبير وحرية الصحافة".يذكر أن بوركينا فاسو كانت من أوائل المتضامنين مع قادة النيجر الجدد، وانضمت إلى مالي في التحذير من أن أي تدخل عسكري لإعادة بازوم إلى السلطة، معتبرة أن التدخل العسكري سيعتبر "إعلان حرب" ضدهما.وفي 26 يوليو الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230811/رئيس-ساحل-العاجل-إيكواس-مستعدة-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-بأقرب-وقت-ممكن-1079985399.html

بوركينا فاسو

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار