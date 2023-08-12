https://sputnikarabic.ae/20230812/تحطم-طائرة-سو--30-روسية-بسبب-خلل-فني--عاجل-1080006433.html
تحطم طائرة "سو- 30" روسية في كالينينغراد بسبب خلل فني- عاجل
تحطم طائرة "سو- 30" روسية في كالينينغراد بسبب خلل فني- عاجل
أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة "سو- 30"، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T11:49+0000
2023-08-12T11:49+0000
2023-08-12T11:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان: "تحطمت طائرة "سو- 30" ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس(آب)، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
تحطم طائرة "سو- 30" روسية في كالينينغراد بسبب خلل فني- عاجل
11:49 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة "سو- 30"، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد.
وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان: "تحطمت طائرة "سو- 30" ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس(آب)، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم".
كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني.