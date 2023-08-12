https://sputnikarabic.ae/20230812/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مناطق-مختلفة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079997244.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم
أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T03:28+0000
2023-08-12T03:28+0000
2023-08-12T03:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة".يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور على جسر القرم ثم استؤنفت بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.في سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-20-طائرة-مسيرة-استهدف-مواقع-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079996997.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-نقاط-حصينة-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك--عاجل-1079996697.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, الأخبار, أخبار أوكرانيا
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم
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أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة".
يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور على جسر القرم
ثم استؤنفت بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة
لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.
في سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة
للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".