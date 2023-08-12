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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-فوق-مناطق-مختلفة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079997244.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم
أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T03:28+0000
2023-08-12T03:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
جمهورية القرم الروسية
الأخبار
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة".يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور على جسر القرم ثم استؤنفت بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.في سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-20-طائرة-مسيرة-استهدف-مواقع-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079996997.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تسيطر-على-4-نقاط-حصينة-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك--عاجل-1079996697.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية القرم الروسية, الأخبار, أخبار أوكرانيا

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم

03:28 GMT 12.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم، أوليغ كريوتشكوف، اليوم السبت، أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة في شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من شبه جزيرة القرم. يرجى التزام الهدوء والوثوق فقط بمصادر المعلومات الموثوقة".
يأتي ذلك بعدما علقت السلطات الروسية في وقت سابق اليوم، حركة المرور على جسر القرم ثم استؤنفت بعد فترة وجيزة من التعليق، وطلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام 20 طائرة مسيرة استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم
03:01 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوما إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على 4 نقاط أوكرانية حصينة على محور كوبيانسك وتصد 7 هجمات
02:10 GMT
في سياق متصل، أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، فجر السبت، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
وأوضح زيبنسكي لسبوتنيك: "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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