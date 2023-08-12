https://sputnikarabic.ae/20230812/دبلوماسي-تركي-أنقرة-لم-تتخذ-قرارا-بشأن-استضافة-محادثات-حول-أوكرانيا-1080003795.html
دبلوماسي تركي: أنقرة لم تتخذ قرارا بشأن استضافة محادثات حول أوكرانيا
دبلوماسي تركي: أنقرة لم تتخذ قرارا بشأن استضافة محادثات حول أوكرانيا
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم السبت، إنه "لا يوجد قرار محدد بشأن استضافة أنقرة جولة جديدة من المشاورات بشأن أوكرانيا"، لافتا إلى أن بلاده مستعدة للتوسط لإنهاء... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T10:40+0000
2023-08-12T10:40+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وعن نية تركيا لاستضافة اجتماع حول أوكرانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أجاب المصدر المطلع في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك": "الأمر حتى الآن لا يزال مقترحا، ولا يوجد قرار بهذا الشأن".وأكّد المصدر أن "أنقرة مستعدة للتوسط من أجل وقف إطلاق نار مستدام وحل النزاع".وأضاف: "نحن مستعدون لأي وساطة من أجل السلام، كما قال السيد الرئيس رجب طيب أردوغان، مرارا".وكانت صحيفة "حريت" التركية قد ذكرت، أمس الجمعة، أنه "من المرجح أن تنظم تركيا جولة أخرى من المشاورات بشأن أوكرانيا في أكتوبر المقبل".وعقدت آخر مشاورات بشأن أوكرانيا، في جدة، في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس/آب الجاري، ولم تتم دعوة ممثلي روسيا إليها.وأكدت الخارجية الروسية، في تعليقها على محادثات جدة، أن "تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا هو أمر لا معنى له".
https://sputnikarabic.ae/20230703/أردوغان-يتحدث-عن-مشاركة-تركيا-بحل-الصراع-في-أوكرانيا-1078698407.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دبلوماسي تركي: أنقرة لم تتخذ قرارا بشأن استضافة محادثات حول أوكرانيا
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قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم السبت، إنه "لا يوجد قرار محدد بشأن استضافة أنقرة جولة جديدة من المشاورات بشأن أوكرانيا"، لافتا إلى أن بلاده مستعدة للتوسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
أنقرة - سبوتنيك. وعن نية تركيا لاستضافة اجتماع حول أوكرانيا، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أجاب المصدر المطلع في العاصمة التركية أنقرة، لوكالة "سبوتنيك
": "الأمر حتى الآن لا يزال مقترحا، ولا يوجد قرار بهذا الشأن".
وأكّد المصدر أن "أنقرة مستعدة للتوسط من أجل وقف إطلاق نار مستدام وحل النزاع".
وأضاف: "نحن مستعدون لأي وساطة من أجل السلام، كما قال السيد الرئيس رجب طيب أردوغان، مرارا".
وكانت صحيفة "حريت" التركية قد ذكرت، أمس الجمعة، أنه "من المرجح أن تنظم تركيا
جولة أخرى من المشاورات بشأن أوكرانيا في أكتوبر المقبل".
وعقدت آخر مشاورات بشأن أوكرانيا، في جدة، في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس/آب الجاري، ولم تتم دعوة ممثلي روسيا إليها.
وأكدت الخارجية الروسية، في تعليقها على محادثات جدة، أن "تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية
على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا هو أمر لا معنى له".