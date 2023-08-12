https://sputnikarabic.ae/20230812/دوي-انفجارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1080000429.html
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أكّد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، المعلومات حول الانفجارات في المدينة، وتم إعلان الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T08:04+0000
2023-08-12T08:04+0000
2023-08-12T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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كتب فيلكول عبر حسابه على "تلغرام": "كريفوي روغ. انفجارات. نحن لا نصور أو ننشر أي شيء على الإنترنت".وذكرت سابقًا وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار وقع في كريفوي روغ، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان الإنذار بعده.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي قامت به، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230812/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-كالوغا-1079998193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
08:04 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
أكّد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، المعلومات حول الانفجارات في المدينة، وتم إعلان الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
كتب فيلكول عبر حسابه على "تلغرام": "كريفوي روغ. انفجارات. نحن لا نصور أو ننشر أي شيء على الإنترنت".
وذكرت سابقًا وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار وقع في كريفوي روغ، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان الإنذار بعده.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي قامت به، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.