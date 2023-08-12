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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230812/دوي-انفجارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1080000429.html
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أكّد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، المعلومات حول الانفجارات في المدينة، وتم إعلان الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T08:04+0000
2023-08-12T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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كتب فيلكول عبر حسابه على "تلغرام": "كريفوي روغ. انفجارات. نحن لا نصور أو ننشر أي شيء على الإنترنت".وذكرت سابقًا وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار وقع في كريفوي روغ، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان الإنذار بعده.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي قامت به، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230812/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-كالوغا-1079998193.html
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العالم
العالم

دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

08:04 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 12.08.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أكّد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، المعلومات حول الانفجارات في المدينة، وتم إعلان الإنذار في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
كتب فيلكول عبر حسابه على "تلغرام": "كريفوي روغ. انفجارات. نحن لا نصور أو ننشر أي شيء على الإنترنت".
وذكرت سابقًا وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجار وقع في كريفوي روغ، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتم إعلان الإنذار بعده.
طواقم التعبئة العسكرية من منطقة كالوغا، في القطاع الجنوبي لمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا
05:56 GMT
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي قامت به، وفقًا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية، كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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