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https://sputnikarabic.ae/20230812/روستيخ-تعرض-أسلحة-روسية-بشكل-وحوش-روبوتية-صور-1080005151.html
"روستيخ" تعرض أسلحة روسية بأشكال "وحوش روبوتية"... صور
"روستيخ" تعرض أسلحة روسية بأشكال "وحوش روبوتية"... صور
عرضت شركة "روستيخ" الحكومية في قناتها على "تلغرام"، صورًا جديدة للتكنولوجيا الروسية على شكل وحوش آلية. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T11:06+0000
2023-08-12T12:06+0000
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جميع المعدات التي عرضت على شكل وحوش تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.تم تصوير المقاتلة "سو-57" على أنها روبوت بشكل صقر.وظهرت منظومة الصواريخ "بانتسير"بصورة وحيد القرن الروبوتي القوي، و"تي-90" بصورة دب متحول يغطي الصورة بالكامل، وطائرة "لانتسيت" المسيرة بصورة دبور آلي خطير، وأصبح نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" تنينا بثلاثة روؤس وبقاذفات صواريخ متوهجة بدلًا من الرؤوس الثلاثة.وظهرت المروحية الهجومية "كا-52"، التي كانت تُعرف سابقًا بالاسم المستعار غير الرسمي "التمساح" على شكل تمساح، وأصبحت المروحية "مي-24" سحلية طائرة متحولة مع قاذفات "فيخر" في فمها المكشوف.وأشارت "روستيخ" إلى أن "كل هذه الأسلحة لها خصائصها الفريدة الخاصة بها".
https://sputnikarabic.ae/20230801/لانتسيت-تدمر-مدرعتين-لـالناتو-بضربة-واحدة-فيديو-1079677978.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي, الأخبار

"روستيخ" تعرض أسلحة روسية بأشكال "وحوش روبوتية"... صور

11:06 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 12.08.2023)
© Sputnik . Natalya Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Natalya Seliverstova
/
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عرضت شركة "روستيخ" الحكومية في قناتها على "تلغرام"، صورًا جديدة للتكنولوجيا الروسية على شكل وحوش آلية.
جميع المعدات التي عرضت على شكل وحوش تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
تم تصوير المقاتلة "سو-57" على أنها روبوت بشكل صقر.
وظهرت منظومة الصواريخ "بانتسير"بصورة وحيد القرن الروبوتي القوي، و"تي-90" بصورة دب متحول يغطي الصورة بالكامل، وطائرة "لانتسيت" المسيرة بصورة دبور آلي خطير، وأصبح نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" تنينا بثلاثة روؤس وبقاذفات صواريخ متوهجة بدلًا من الرؤوس الثلاثة.
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وظهرت المروحية الهجومية "كا-52"، التي كانت تُعرف سابقًا بالاسم المستعار غير الرسمي "التمساح" على شكل تمساح، وأصبحت المروحية "مي-24" سحلية طائرة متحولة مع قاذفات "فيخر" في فمها المكشوف.
وأشارت "روستيخ" إلى أن "كل هذه الأسلحة لها خصائصها الفريدة الخاصة بها".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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