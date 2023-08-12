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سفن روسية تنفذ مهام في القطب الشمالي... فيديو
سفن روسية تنفذ مهام في القطب الشمالي... فيديو
انطلقت سفن الأسطول الشمالي الروسي "فيتسا أدميرال كولاكوف" و"ألكسندر أوتراكوفسكي" وزورق القطر "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف" لتنفيذ مهام في منطقة القطب... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T06:59+0000
2023-08-12T06:59+0000
رصد عسكري
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كما تقوم طائرات "ميغ -31" الاعتراضية أيضًا بمهام استطلاع جوي في المنطقة أثناء التدريب القتالي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتفقد حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، بالتعاون مع رئيس "روساتوم"، وحلّق الوزير حول حقل التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا زيمليا. وتقوم مجموعة من السفن بضمان سلامة الملاحة المدنية والنشاط الاقتصادي البحري لروسيا على طول طريق البحر الشمالي في القطب الشمالي.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت الحاضر، غادرت مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، تتكون من "فيتسا أدميرال كولاكوف"، وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر أوتراكوفسكي"، وقاطرة الإنقاذ "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف"، القاعدة الرئيسية لسفن الأسطول الشمالي - مدينة سيفيرومورسك - لتنفيذ المهام في المنطقة القطبية الشمالية للمحيط المتجمد الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، أثناء التدريب القتالي، تقوم المجموعة الجوية المشتركة من مقاتلات "ميغ-31" التابعة لطيران الأسطول الشمالي بمهام واجب الدفاع الجوي والاستطلاع الجوي والتغطية للقوات والقوات العاملة في منطقة القطب الشمالي".وأوضحت الوزارة، أن طواقم المقاتلات الجوية تقلع من القواعد الجوية في أرخبيل نوفايا زيمليا وفرانز جوزيف لاند وتتعاون مع السفن.
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رصد عسكري
رصد عسكري

سفن روسية تنفذ مهام في القطب الشمالي... فيديو

06:59 GMT 12.08.2023
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 المناورات البحرية كومجا - 2018 في بحر بارنتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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انطلقت سفن الأسطول الشمالي الروسي "فيتسا أدميرال كولاكوف" و"ألكسندر أوتراكوفسكي" وزورق القطر "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف" لتنفيذ مهام في منطقة القطب الشمالي في إطار تدريب قتالي.
كما تقوم طائرات "ميغ -31" الاعتراضية أيضًا بمهام استطلاع جوي في المنطقة أثناء التدريب القتالي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتفقد حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، بالتعاون مع رئيس "روساتوم"، وحلّق الوزير حول حقل التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا زيمليا. وتقوم مجموعة من السفن بضمان سلامة الملاحة المدنية والنشاط الاقتصادي البحري لروسيا على طول طريق البحر الشمالي في القطب الشمالي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الوقت الحاضر، غادرت مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، تتكون من "فيتسا أدميرال كولاكوف"، وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر أوتراكوفسكي"، وقاطرة الإنقاذ "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف"، القاعدة الرئيسية لسفن الأسطول الشمالي - مدينة سيفيرومورسك - لتنفيذ المهام في المنطقة القطبية الشمالية للمحيط المتجمد الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، أثناء التدريب القتالي، تقوم المجموعة الجوية المشتركة من مقاتلات "ميغ-31" التابعة لطيران الأسطول الشمالي بمهام واجب الدفاع الجوي والاستطلاع الجوي والتغطية للقوات والقوات العاملة في منطقة القطب الشمالي".
وأوضحت الوزارة، أن طواقم المقاتلات الجوية تقلع من القواعد الجوية في أرخبيل نوفايا زيمليا وفرانز جوزيف لاند وتتعاون مع السفن.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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