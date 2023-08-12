https://sputnikarabic.ae/20230812/شويغو-يتفقد-تجمع-القوات-الروسية-في-منطقة-القطب-الشمالي-1079997886.html
شويغو يتفقد تجمع القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي
شويغو يتفقد تجمع القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، كما حلّق فوق حقل التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T05:26+0000
2023-08-12T05:26+0000
2023-08-12T05:30+0000
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي. حلّق وزير الدفاع، مع رئيس "روساتوم"، أليكسي ليكاتشيف، فوق حقل التدريب المركزي".وفحص الوزير تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز مهام الوحدات والوحدات المتمركزة في نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة والدفاع عنها.تم إنشاء حقل التدريب المركزي لروسيا في أرخبيل نوفايا زيمليا بين بحر بارنتس وكارا، في عام 1954.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في الفترة من 1954 إلى 1990 ، تم إجراء 132 اختبارًا لانفجار الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وتحت الأرض وتحت الماء. إجمالي قوتها 94% من قوة جميع التفجيرات النووية المنتجة في الاتحاد السوفيتي. يغطي المكب مساحة 90.2 ألف كم مربع، منها 55 ألف كم مربع يقع على الأرض. وهي تشمل ثلاثة مواقع رئيسية: خليج تشيرنايا جوبا والساحل الجنوبي لمضيق ماتوشكين شار وموقع الاختبار الشمالي نوفايا زيمليا في شبه جزيرة سوخوي نوس.
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-20-طائرة-مسيرة-استهدف-مواقع-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079996997.html
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رصد عسكري
شويغو يتفقد تجمع القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي
05:26 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 05:30 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، كما حلّق فوق حقل التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا زيمليا مع رئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليكاتشيف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تفقد وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي. حلّق وزير الدفاع، مع رئيس "روساتوم"، أليكسي ليكاتشيف، فوق حقل التدريب المركزي".
وفحص الوزير تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز مهام الوحدات والوحدات المتمركزة في نوفايا زيمليا، بما في ذلك استعدادها لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة والدفاع عنها.
تم إنشاء حقل التدريب المركزي لروسيا في أرخبيل نوفايا زيمليا بين بحر بارنتس وكارا، في عام 1954.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في الفترة من 1954 إلى 1990 ، تم إجراء 132 اختبارًا لانفجار الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وتحت الأرض وتحت الماء. إجمالي قوتها 94% من قوة جميع التفجيرات النووية المنتجة في الاتحاد السوفيتي. يغطي المكب مساحة 90.2 ألف كم مربع، منها 55 ألف كم مربع يقع على الأرض. وهي تشمل ثلاثة مواقع رئيسية: خليج تشيرنايا جوبا والساحل الجنوبي لمضيق ماتوشكين شار وموقع الاختبار الشمالي نوفايا زيمليا في شبه جزيرة سوخوي نوس.