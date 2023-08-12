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https://sputnikarabic.ae/20230812/عودة-بث-التلفزيون-اللبناني-ووزير-الإعلام-يتعهد-بضمان-حقوق-العاملين-1079999776.html
عودة بث التلفزيون اللبناني ووزير الإعلام يتعهد بضمان حقوق العاملين
عودة بث التلفزيون اللبناني ووزير الإعلام يتعهد بضمان حقوق العاملين
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، "عودة بث تلفزيون لبنان الرسمي"، متعهدا بضمان حقوق موظفيه. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T07:24+0000
2023-08-12T07:24+0000
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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مكاري توجه بالشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين، الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".وأضاف مكاري: "عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان، والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".وكان وزير الإعلام قد أكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، أن "تلفزيون لبنان سيعاود البث". وقال إن "هناك جزءا كبيرا من الموظفين قرر أن يتابع العمل وألا يلتزم بقرار إضراب النقابة، وبناء عليه تلفزيون لبنان سيعاود البث".وأضاف أن "قرار وقف البث في تلفزيون لبنان متخذ من قبل النقابة، لأن الإضراب أوقف كل البرامج، ولم أتخذ قرارًا بإقفال تلفزيون لبنان كما تم التداول، بمجرد أن بدأ الإضراب، أصبح هناك مكاتب كثيرة لا تعمل وأصبح لدي مصاريف طاقة لا تطاق، وما أخذت فيه قرار كان بتجميد البث في فترة استخدام المولد".ولفت مكاري أن "الأكيد أن هناك مشاكل مادية، الموظفين طالبوا بمستحقاتهم وأنا استطعت أن أحصل على أغلب المستحقات التي طالبوا بها، هناك جزء من المستحقات في المصرف وستدفع، وجزء آخر، الأسبوع المقبل، سيصدر من خلال مرسوم من مجلس وزراء، وبذلك تكون أغلب المطالب تحققت".وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون اللبناني في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، أمس الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230811/مستشار-وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-تم-إيقاف-بث-التلفزيون-الرسمي-بشكل-مؤقت-1079979140.html
https://sputnikarabic.ae/20230811/توقف-بث-تلفزيون-لبنان-الرسمي-1079978235.html
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عودة بث التلفزيون اللبناني ووزير الإعلام يتعهد بضمان حقوق العاملين

07:24 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، "عودة بث تلفزيون لبنان الرسمي"، متعهدا بضمان حقوق موظفيه.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مكاري توجه بالشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين، الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".
وأضاف مكاري: "عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان، والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".
بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت
أمس, 11:23 GMT
وكان وزير الإعلام قد أكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أمس الجمعة، أن "تلفزيون لبنان سيعاود البث". وقال إن "هناك جزءا كبيرا من الموظفين قرر أن يتابع العمل وألا يلتزم بقرار إضراب النقابة، وبناء عليه تلفزيون لبنان سيعاود البث".
وأضاف أن "قرار وقف البث في تلفزيون لبنان متخذ من قبل النقابة، لأن الإضراب أوقف كل البرامج، ولم أتخذ قرارًا بإقفال تلفزيون لبنان كما تم التداول، بمجرد أن بدأ الإضراب، أصبح هناك مكاتب كثيرة لا تعمل وأصبح لدي مصاريف طاقة لا تطاق، وما أخذت فيه قرار كان بتجميد البث في فترة استخدام المولد".
ولفت مكاري أن "الأكيد أن هناك مشاكل مادية، الموظفين طالبوا بمستحقاتهم وأنا استطعت أن أحصل على أغلب المستحقات التي طالبوا بها، هناك جزء من المستحقات في المصرف وستدفع، وجزء آخر، الأسبوع المقبل، سيصدر من خلال مرسوم من مجلس وزراء، وبذلك تكون أغلب المطالب تحققت".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي
أمس, 10:33 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون اللبناني في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، أمس الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.
وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.
وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
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