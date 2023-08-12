https://sputnikarabic.ae/20230812/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-قائد-سلاح-الجو-الإسرائيلي-كفاءة-الجيش-لن-تعود-كما-كانت-1080009560.html

في رسالة تحذيرية جديدة.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: كفاءة الجيش لن تعود كما كانت

في رسالة تحذيرية جديدة.. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: كفاءة الجيش لن تعود كما كانت

حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت. 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T14:00+0000

2023-08-12T14:00+0000

2023-08-12T14:00+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال بار، أن الضرر داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية يزداد عمقا ويزيد من ضعف كفاءة الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت.وأكد الجنرال الإسرائيلي أن تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها.ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت.وأشار الجنرال تومير بار إلى أنه يجري محادثات شخصية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية في بلاده لن تكون هي نفسها.وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل".وفي 24 من الشهر نفسه، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

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