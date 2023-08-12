https://sputnikarabic.ae/20230812/قتيلان-و16-شخصا-في-عداد-المفقودين-إثر-انهيار-أرضي-في-الصين-1079997432.html
قتيلان و16 شخصا في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي في الصين
قتيلان و16 شخصا في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي في الصين
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وفقد أكثر من 12 آخرين في مقاطعة شنشي الصينية بعد انهيار أرضي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T04:39+0000
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سبوتنيك. ونتج الانهيار الأرضي عن هطول أمطار غزيرة في منطقة مدينة شيان، أمس الجمعة، وأوضحت قناة تلفزيونية محلية أن الانهيار الأرضي الذي دمّر عدة منازل وألحق أضرارا بالطرق والجسور قطع التيار الكهربائي، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ، بحسب قولها.يشار إلى أن الصين قد واجهت فيضانات مميتة وهطول أمطار تاريخية، في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل عدد القتلى من العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 على الأقل، أمس الجمعة.ووقع فيضان مفاجئ في الجبال وانهيار طيني، أمس الجمعة، إذ ذكر التقرير أن "عملية تفتيش أولية أظهرت أنه فى الوقت الحاضر جُرف منزلين في القرية وتضررت البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور وإمدادات الطاقة". وتم إنقاذ أربعة أشخاص حوصروا في البداية بسبب الانهيار الطيني، فيما قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن "الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنقاذ مستمرة، اليوم السبت، حيث لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين". وقعت الفيضانات فى قرية ويزيبينج الواقعة في واد ضيق على بعد ساعتين جنوب وسط مدينة شيان، كما حذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة، اليوم السبت، من أن المنطقة ستشهد "جولات متعددة" من العواصف الشديدة في المستقبل القريب. وقال البيان: "إلى جانب هطول الأمطار المستمر، ستكون الجبال والتربة شديدة الإشباع، ما يؤدي على الأرجح إلى كوارث ثانوية مثل الفيضانات والانهيارات الطينية في الجبال".
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
قتيلان و16 شخصا في عداد المفقودين إثر انهيار أرضي في الصين
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وفقد أكثر من 12 آخرين في مقاطعة شنشي الصينية بعد انهيار أرضي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
سبوتنيك. ونتج الانهيار الأرضي عن هطول أمطار غزيرة في منطقة مدينة شيان، أمس الجمعة، وأوضحت قناة تلفزيونية محلية أن الانهيار الأرضي الذي دمّر عدة منازل وألحق أضرارا بالطرق والجسور قطع التيار الكهربائي، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ، بحسب قولها.
يشار إلى أن الصين قد واجهت فيضانات
مميتة وهطول أمطار تاريخية، في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل عدد القتلى من العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 على الأقل، أمس الجمعة.
ووقع فيضان مفاجئ في الجبال وانهيار طيني، أمس الجمعة، إذ ذكر التقرير أن "عملية تفتيش أولية أظهرت أنه فى الوقت الحاضر جُرف منزلين في القرية وتضررت البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور وإمدادات الطاقة".
وتم إنقاذ أربعة أشخاص حوصروا في البداية بسبب الانهيار الطيني
، فيما قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن "الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنقاذ مستمرة، اليوم السبت، حيث لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين".
وقعت الفيضانات فى قرية ويزيبينج الواقعة في واد ضيق على بعد ساعتين جنوب وسط مدينة شيان، كما حذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة، اليوم السبت، من أن المنطقة ستشهد "جولات متعددة" من العواصف الشديدة في المستقبل القريب.
وقال البيان: "إلى جانب هطول الأمطار المستمر، ستكون الجبال والتربة شديدة الإشباع، ما يؤدي على الأرجح إلى كوارث ثانوية مثل الفيضانات والانهيارات الطينية في الجبال".