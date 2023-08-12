https://sputnikarabic.ae/20230812/قطر-ترحب-باستكمال-الأمم-المتحدة-تفريغ-خزان-الناقلة-صافر-1080010216.html

قطر ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان الناقلة "صافر"

قطر ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان الناقلة "صافر"

أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن ترحيبها بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن استكمال خطتها التشغيلية لتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر". 12.08.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، عن الوزارة بيانا أعربت فيه عن تقدير بلادها لجهود الأمم المتحدة في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الخطرة، والتي حالت دون منع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر.وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن اعتزاز بلادها في إسهامها بدعم عمليات الإنقاذ المنسقة مع الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، مجددة استعدادها لمساندة الجهود الدولية كافة الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.وأعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن عملية تفريغ ناقلة النقط المتهالكة "صافر"، تم ‏استكمالها، أمس الجمعة، وكتب على موقع "إكس": "هدف الحكومة اليمنية الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة، بينما أكثرت جماعة "أنصار الله" اليمنية من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، انطلاق عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)، مؤكدة أنه من المقرر إنجاز العملية خلال 19 يومًا.واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال النفط الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.

https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-السعودية-تعلق-على-اكتمال-تفريغ-ناقلة-النفط-صافر-في-اليمن-1079995119.html

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