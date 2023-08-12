https://sputnikarabic.ae/20230812/مصرع-وإصابة-40-شخصا-جراء-انهيار-مسجد-في-نيجيريا-1079996581.html
مصرع وإصابة 40 شخصا جراء انهيار مسجد في نيجيريا
مصرع وإصابة 40 شخصا جراء انهيار مسجد في نيجيريا
أدى انهيار مسجد في ولاية كادونا شمال العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين أمس الجمعة الماضية. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T01:58+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "نيجيريان تريبون"، انهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا، مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص، وتم نقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأفادت إحدى الناجيات من الحادث أن الانهيار وقع أثناء صلاة العصر حيث سمعوا صوتا قويا وشاهدوا المسجد ينهار على المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، ووفقًا للصحيفة، فإن المسجد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 150 عاما، كان مكتظًا بالمصلين في ذلك الوقت.يذكر أن الشرطة النيجيرية أعلنت، يوم الخميس الماضي، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت، في الساعات الأولى من يوم الخميس، عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة " The Punch".وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230802/نيجيريا-تقطع-إمدادات-الكهرباء-عن-النيجر-على-خلفية-الانقلاب-العسكري-1079725143.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا, الأخبار
مصرع وإصابة 40 شخصا جراء انهيار مسجد في نيجيريا
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أدى انهيار مسجد في ولاية كادونا شمال العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين أمس الجمعة الماضية.
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "نيجيريان تريبون"، انهار مسجد زاريا المركزي في ولاية كادونا، مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص، وتم نقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأفادت إحدى الناجيات من الحادث أن الانهيار وقع أثناء صلاة العصر حيث سمعوا صوتا قويا وشاهدوا المسجد ينهار على المصلين، وانتشر الغبار في المنطقة بأكملها، ووفقًا للصحيفة، فإن المسجد، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 150 عاما، كان مكتظًا بالمصلين في ذلك الوقت.
يذكر أن الشرطة النيجيرية أعلنت، يوم الخميس الماضي، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا
وأصيب آخرون بأعيرة نارية بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.
وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت، في الساعات الأولى من يوم الخميس، عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة
" The Punch".
وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.