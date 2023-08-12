https://sputnikarabic.ae/20230812/نائب-رئيسة-تايوان-يستعد-لزيارة-أمريكا-وسط-مخاوف-من-تصعيد-عسكري-صيني-1079998345.html
نائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة أمريكا وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني
نائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة أمريكا وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني
يتوجه وليام لاي، نائب الرئيسة التايوانية، اليوم السبت، إلى باراغواي، حيث تتضمن رحلته التوقف ذهابا وإيابا في نيويورك وسان فرانسيسكو، وذلك وسط مخاوف من تصعيد... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
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ويسافر لاي إلى باراغواي، التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد.وقال لاي على موقع "إكس"، إنه سيغادر قريبًا إلى العاصمة أسونسيون لحضور حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا، معرباً عن حماسته لـ"لقاء الأصدقاء الأمريكيين" خلال الرحلة، بحسب قوله.ووفقا لمكتب الرئاسة في تايوان، فإنه من المقرر أن يتوقف لاي، المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة المقررة، العام المقبل، في نيويورك، يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، في طريقه إلى باراغواي ثم في سان فرانسيسكو، يوم 16 أغسطس، خلال رحلة عودته إلى تايوان.ولم تقدم تايبه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة.وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230726/تايوان-تجري-تدريبات-عسكرية-تحاكي-صد-هجوم-على-مطارها-الدولي-الرئيسي-1079411939.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة أمريكا وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني
06:04 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 06:17 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
يتوجه وليام لاي، نائب الرئيسة التايوانية، اليوم السبت، إلى باراغواي، حيث تتضمن رحلته التوقف ذهابا وإيابا في نيويورك وسان فرانسيسكو، وذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري صيني.
ويسافر لاي إلى باراغواي، التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد.
وقال لاي على موقع "إكس"، إنه سيغادر قريبًا إلى العاصمة أسونسيون لحضور حفل تنصيب الرئيس سانتياغو بينيا، معرباً عن حماسته لـ"لقاء الأصدقاء الأمريكيين" خلال الرحلة، بحسب قوله.
ووفقا لمكتب الرئاسة في تايوان، فإنه من المقرر أن يتوقف لاي، المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة المقررة، العام المقبل، في نيويورك، يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، في طريقه إلى باراغواي ثم في سان فرانسيسكو، يوم 16 أغسطس، خلال رحلة عودته إلى تايوان.
ولم تقدم تايبه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة.
وكانت الصين
قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.
يشار إلى أن تايوان
(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.