https://sputnikarabic.ae/20230812/وزير-الدفاع-التركي-واثق-من-قدرة-أردوغان-على-إقناع-بوتين-بتجديد-صفقة-الحبوب-1080010064.html
وزير الدفاع التركي "واثق من قدرة أردوغان" على إقناع بوتين بتجديد صفقة الحبوب
وزير الدفاع التركي "واثق من قدرة أردوغان" على إقناع بوتين بتجديد صفقة الحبوب
أعرب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم السبت، عن ثقته من قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان على إقناع روسيا باستئناف "صفقة الحبوب". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T14:07+0000
2023-08-12T14:07+0000
2023-08-12T14:07+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال غولر، في مقابلة مع قناة "أهابار"، إنه "من الواضح مدى خطورة العواقب المترتبة على تعليق إمدادات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، وأن هناك خطر المجاعة".ونوّه غولر إلى أنه "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، فإن جميع قادة العالم يتابعون هذه المشكلة ويعتقدون أن رئيسنا فقط هو من يمكنه حلها".وصرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 8 أغسطس/ آب، أن أنقرة تواصل اتصالاتها لاستئناف "صفقة الحبوب".وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لسفراء تركيا: "نواصل اتصالاتنا بهدف استئناف "صفقة الحبوب" المعلقة منذ 17 يوليو (تموز)، وحل مسألة تصدير الحبوب متعلق بالتزام الغرب بتعهداته".
https://sputnikarabic.ae/20230803/تركيا-و-روسيا-تبحثان-الوضع-بشأن-صفقة-الحبوب-1079770883.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي "واثق من قدرة أردوغان" على إقناع بوتين بتجديد صفقة الحبوب
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أعرب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم السبت، عن ثقته من قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان على إقناع روسيا باستئناف "صفقة الحبوب".
وقال غولر، في مقابلة مع قناة "أهابار"، إنه "من الواضح مدى خطورة العواقب المترتبة على تعليق إمدادات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، وأن هناك خطر المجاعة".
لقد تم تكليف رئيسنا بمسؤولية حل هذه المشكلة، ومن خلال مبادرته، المعروفة باسم ممر الحبوب، تم تسليم أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة.
ونوّه غولر إلى أنه "كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، فإن جميع قادة العالم يتابعون هذه المشكلة ويعتقدون أن رئيسنا فقط هو من يمكنه حلها".
يبذل رئيسنا جهودًا مكثفة لإيجاد حلول للمشكلة، أنا شخصيا متأكد من أن رئيسنا قادر على حل هذه المشكلة.
وصرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 8 أغسطس/ آب، أن أنقرة تواصل اتصالاتها لاستئناف "صفقة الحبوب".
وقال أردوغان
، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لسفراء تركيا: "نواصل اتصالاتنا بهدف استئناف "صفقة الحبوب" المعلقة منذ 17 يوليو (تموز)، وحل مسألة تصدير الحبوب متعلق بالتزام الغرب بتعهداته".