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https://sputnikarabic.ae/20230812/وفد-برلماني-إيراني-يلتقي-نصر-الله-والفصائل-الفلسطينية-في-لبنان-1080004523.html
وفد برلماني إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان
وفد برلماني إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان
بحث وفد من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، مع الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، القضية... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T11:06+0000
2023-08-12T11:06+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، برئاسة مسؤول اللجنة وحيد جلال زاده، وعدد من النواب"، مشيرة إلى أن "السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني، حضر اللقاء، واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الأرض الفلسطينية".وكان الوفد التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في وقت سابق اليوم، إذ تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة في لبنان وفلسطين والمنطقة.یذکر أن الوفد الإيراني يقوم حاليا بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تعزيز للعلاقات وتجسيدا للتعاون المشترك بين البلدين، والتقى الوفد خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/إيران-إسرائيل-تهدد-المنطقة-بمئات-الرؤوس-النووية-والمستقبل-سيكون-لأبناء-فلسطين-1071281354.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, العالم

وفد برلماني إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان

11:06 GMT 12.08.2023
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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بحث وفد من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، مع الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، القضية الفلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، بأن "الوفد الإيراني، برئاسة مسؤول اللجنة وحيد جلال زاده، وعدد من النواب"، مشيرة إلى أن "السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني، حضر اللقاء، واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الأرض الفلسطينية".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
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وكان الوفد التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في وقت سابق اليوم، إذ تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة في لبنان وفلسطين والمنطقة.
یذکر أن الوفد الإيراني يقوم حاليا بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تعزيز للعلاقات وتجسيدا للتعاون المشترك بين البلدين، والتقى الوفد خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.
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