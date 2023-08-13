https://sputnikarabic.ae/20230813/ألمانيا-تخطط-لإمداد-أوكرانيا-بطائرات-تجسس-حديثة-دون-طيار-1080017296.html

ألمانيا تخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات تجسس حديثة دون طيار

ألمانيا تخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات تجسس حديثة دون طيار

تعتزم شركة "راينميتال" الألمانية، تزويد أوكرانيا بمنظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد، بحلول نهاية العام الحالي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T06:24+0000

2023-08-13T06:24+0000

2023-08-13T06:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وكشفت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر داخل الشركة، قولهم إن "منظومة الطائرات المسيرة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق".وأشارت الصحيفة إلى أن "مسيّرات "لونا" يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع".ووفقا للصحيفة، يطلق على الجيل الجديد لهذه المسيرات اسم "سوبر درونز" (الطائرات الخارقة)، لافتة إلى أنها "قادرة على الرؤية والسمع".وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html

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