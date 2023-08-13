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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/ألمانيا-تخطط-لإمداد-أوكرانيا-بطائرات-تجسس-حديثة-دون-طيار-1080017296.html
ألمانيا تخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات تجسس حديثة دون طيار
ألمانيا تخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات تجسس حديثة دون طيار
تعتزم شركة "راينميتال" الألمانية، تزويد أوكرانيا بمنظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد، بحلول نهاية العام الحالي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T06:24+0000
2023-08-13T06:25+0000
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وكشفت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر داخل الشركة، قولهم إن "منظومة الطائرات المسيرة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق".وأشارت الصحيفة إلى أن "مسيّرات "لونا" يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع".ووفقا للصحيفة، يطلق على الجيل الجديد لهذه المسيرات اسم "سوبر درونز" (الطائرات الخارقة)، لافتة إلى أنها "قادرة على الرؤية والسمع".وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ألمانيا تخطط لإمداد أوكرانيا بطائرات تجسس حديثة دون طيار

06:24 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تعتزم شركة "راينميتال" الألمانية، تزويد أوكرانيا بمنظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد، بحلول نهاية العام الحالي.
وكشفت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر داخل الشركة، قولهم إن "منظومة الطائرات المسيرة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مسيّرات "لونا" يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع".
ووفقا للصحيفة، يطلق على الجيل الجديد لهذه المسيرات اسم "سوبر درونز" (الطائرات الخارقة)، لافتة إلى أنها "قادرة على الرؤية والسمع".
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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