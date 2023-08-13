https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T08:53+0000
2023-08-13T08:53+0000
2023-08-13T09:21+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وزارة الدفاع الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة ودمرتها فوق مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات ولا أضرار ".يذكر أنه تم إيقاف محاولة الهجوم الإرهابي، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.كما قام الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات. وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الكشف عن الطائرة المسيرة ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات ولا أضرار".
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روسيا
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
08:53 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية.
وكشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة ودمرتها فوق مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات ولا أضرار ".
يذكر أنه تم إيقاف محاولة الهجوم الإرهابي، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.
كما قام الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الكشف عن الطائرة المسيرة ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات ولا أضرار".