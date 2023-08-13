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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T08:53+0000
2023-08-13T09:21+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وزارة الدفاع الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة ودمرتها فوق مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات ولا أضرار ".يذكر أنه تم إيقاف محاولة الهجوم الإرهابي، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.كما قام الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات. وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الكشف عن الطائرة المسيرة ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات ولا أضرار".
https://sputnikarabic.ae/20230813/المدفعية-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1080018710.html
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روسيا

إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية

08:53 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية.
وكشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
07:51 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في أراضي روسيا، وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة ودمرتها فوق مقاطعة بيلغورود، ولم تقع إصابات ولا أضرار ".
يذكر أنه تم إيقاف محاولة الهجوم الإرهابي، اليوم الأحد، قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.
كما قام الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الكشف عن الطائرة المسيرة ودمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي مقاطعة كورسك، ولم تقع إصابات ولا أضرار".
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