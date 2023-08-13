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إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T06:59+0000
2023-08-13T06:59+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بإصابة شاب واعتقال آخر، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، لبلدتي عرابة واليامون في مدينة جنين، بحسب الوكالة.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرين، الجمعة الماضية، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم "طولكرم".وذكرت مصادر طبية أن الشاب توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات في البطن، والخاصرة، والقدم، والكتف، بحسب الوكالة.فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-بتهمة-التخطيط-لعملية-إرهابية-1079884838.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

06:59 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بإصابة شاب واعتقال آخر، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، لبلدتي عرابة واليامون في مدينة جنين، بحسب الوكالة.
وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية" فلسطينية بتهمة التخطيط لعملية "إرهابية"
8 أغسطس, 15:08 GMT
وكان شاب فلسطيني قد لقي مصرعه وأصيب 4 آخرين، الجمعة الماضية، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم "طولكرم".
وذكرت مصادر طبية أن الشاب توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات في البطن، والخاصرة، والقدم، والكتف، بحسب الوكالة.
فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
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