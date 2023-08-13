https://sputnikarabic.ae/20230813/إطلاق-نار-يستهدف-نقطة-عسكرية-إسرائيلية-في-جنين-1080021741.html
إطلاق نار يستهدف نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين
إطلاق نار يستهدف نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إطلاق نار من داخل قرية يعبد في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، استهدف نقطة عسكرية، الليلة الماضية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:52+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "القوات الموجودة في الموقع ردت بإطلاق النار، وعقب عمليات مسح تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة مشتبه بهم".وأوضح البيان أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بإصابة شاب واعتقال آخر، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، لبلدتي عرابة واليامون في مدينة جنين، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-بتهمة-التخطيط-لعملية-إرهابية-1079884838.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إطلاق نار يستهدف نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إطلاق نار من داخل قرية يعبد في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، استهدف نقطة عسكرية، الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان إن "القوات الموجودة في الموقع ردت بإطلاق النار، وعقب عمليات مسح تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة مشتبه بهم".
وأوضح البيان أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد اقتحمت، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غربي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة
عنيفة مع الفلسطينيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بإصابة شاب واعتقال آخر، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، لبلدتي عرابة واليامون في مدينة جنين، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة
بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.