https://sputnikarabic.ae/20230813/إعادة-بناء-جزر-هاواي-بعد-حرائق-الغابات-المدمرة-قد-يكلف-أمريكا-قرابة-6-مليارات-دولار-1080020686.html

إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف أمريكا قرابة 6 مليارات دولار

إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف أمريكا قرابة 6 مليارات دولار

أعلن مركز الكوارث في المحيط الهادئ في الولايات المتحدة الأمريكية، أن "عملية إعادة إعمار جزر هاواي الأمريكية ‏بعد حرائق الغابات المدمرة، والتي دمرت أكثر من 2000... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأصدر المركز خرائط تقييم الأضرار لحرائق الغابات في مقاطعة ماوي، أمس السبت، والتي أظهرت أن 2207 مبنى احترق أو تضرر في حريق لاهاينا، بينما تعرض إجمالي 3263 مبنى للحريق في كل من لاهاينا وكولا في مقاطعة ماوي، وبلغت التكلفة التقديرية لإعادة بناء المستوطنات 5.52 مليار دولار، بحسب المركز.كما أشار التقييم إلى أن 86% من المباني المتضررة أو المدمرة في لاهينا كانت سكنية، ما قد يخلف 4500 شخص بلا مأوى.وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي إلى 89 شخصا.ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا وقوع كارثة كبيرة في هاواي، ما يوفر موارد اتحادية إضافية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الجارية في الجزر.وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.

https://sputnikarabic.ae/20230813/مصر-تعزي-أمريكا-بضحايا-حرائق-هاواي-1080019474.html

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