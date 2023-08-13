عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعادة-بناء-جزر-هاواي-بعد-حرائق-الغابات-المدمرة-قد-يكلف-أمريكا-قرابة-6-مليارات-دولار-1080020686.html
إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف أمريكا قرابة 6 مليارات دولار
إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف أمريكا قرابة 6 مليارات دولار
أعلن مركز الكوارث في المحيط الهادئ في الولايات المتحدة الأمريكية، أن "عملية إعادة إعمار جزر هاواي الأمريكية ‏بعد حرائق الغابات المدمرة، والتي دمرت أكثر من 2000... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:18+0000
2023-08-13T09:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080020529_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_f4de305c90a840aab3de3582c7a5f942.jpg
وأصدر المركز خرائط تقييم الأضرار لحرائق الغابات في مقاطعة ماوي، أمس السبت، والتي أظهرت أن 2207 مبنى احترق أو تضرر في حريق لاهاينا، بينما تعرض إجمالي 3263 مبنى للحريق في كل من لاهاينا وكولا في مقاطعة ماوي، وبلغت التكلفة التقديرية لإعادة بناء المستوطنات 5.52 مليار دولار، بحسب المركز.كما أشار التقييم إلى أن 86% من المباني المتضررة أو المدمرة في لاهينا كانت سكنية، ما قد يخلف 4500 شخص بلا مأوى.وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي إلى 89 شخصا.ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا وقوع كارثة كبيرة في هاواي، ما يوفر موارد اتحادية إضافية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الجارية في الجزر.وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/مصر-تعزي-أمريكا-بضحايا-حرائق-هاواي-1080019474.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080020529_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b3fe4446d1e59149df18a8d697e31aae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعادة بناء جزر هاواي بعد حرائق الغابات المدمرة قد يكلف أمريكا قرابة 6 مليارات دولار

09:18 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / YUKI IWAMURAمنازل ومباني محترقة في أعقاب حريق هائل شوهد في لاهاينا، ماوي الغربية، هاواي، 12 أغسطس/ آب 2023
منازل ومباني محترقة في أعقاب حريق هائل شوهد في لاهاينا، ماوي الغربية، هاواي، 12 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
منازل ومباني محترقة في أعقاب حريق هائل شوهد في لاهاينا، ماوي الغربية، هاواي، 12 أغسطس/ آب 2023
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن مركز الكوارث في المحيط الهادئ في الولايات المتحدة الأمريكية، أن "عملية إعادة إعمار جزر هاواي الأمريكية ‏بعد حرائق الغابات المدمرة، والتي دمرت أكثر من 2000 مبنى، قد تكلف ما يقرب من 6 مليارات ‏دولار".‏
وأصدر المركز خرائط تقييم الأضرار لحرائق الغابات في مقاطعة ماوي، أمس السبت، والتي أظهرت أن 2207 مبنى احترق أو تضرر في حريق لاهاينا، بينما تعرض إجمالي 3263 مبنى للحريق في كل من لاهاينا وكولا في مقاطعة ماوي، وبلغت التكلفة التقديرية لإعادة بناء المستوطنات 5.52 مليار دولار، بحسب المركز.
كما أشار التقييم إلى أن 86% من المباني المتضررة أو المدمرة في لاهينا كانت سكنية، ما قد يخلف 4500 شخص بلا مأوى.
وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي في ولاية هاواي إلى 89 شخصا.
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا وقوع كارثة كبيرة في هاواي، ما يوفر موارد اتحادية إضافية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الجارية في الجزر.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
مصر تعزي أمريكا بضحايا حرائق هاواي
08:19 GMT
وتعد حرائق هاواي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث الأمريكي.
وتشهد هاواي، منذ أيام، حرائق غابات قوية ساعدت سرعة الرياح على انتشارها، لا سيما مع هبوب إعصار "دورا" على مقربة من الولاية، فيما تعمل السلطات على إجلاء آلاف السكان إلى مناطق آمنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала