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إعلام: السعودية تستقبل وزير الخارجية الإيراني خلال أيام

إعلام: السعودية تستقبل وزير الخارجية الإيراني خلال أيام

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيسافر إلى العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأفاد موقع "جاده إيران"، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيسافر إلى العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة"، مشيرا أنه من المقرر أن يكون للرحلة أجندة ثنائية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، قبل عدة أيام، أن سفارة المملكة العربية السعودية لدى بلادها قد بدأت أعمالها رسميا في طهران، منذ يوم الأحد الماضي، الموافق 6 من شهر أغسطس/ آب الجاري.وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "إرنا"، الأربعاء الماضي، عن مصدر مطلع، أن "السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليا في إيران، وذلك في أعقاب ما جرى من مباحثات، خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة، بوساطة صينية".وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا، في 6 من شهر حزيران/ يونيو الماضي، أيضا".وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

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