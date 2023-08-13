https://sputnikarabic.ae/20230813/اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-في-الخرطوم-وأم-درمان-ونيالا-1080022013.html

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان ونيالا

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان ونيالا

أفاد مراسل"سبوتنيك" في السودان، اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات طرفي النزاع في البلاد في 3 مناطق. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T10:03+0000

2023-08-13T10:03+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وقعت في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم".وأضافوا أن "الجيش السوداني قصف بالمدفعية موقعًا لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم".وفي ولاية جنوب دارفور، يستمر القتال بين الجانبين، لليوم الرابع على التوالي، في مدينة نيالا عاصمة الولاية.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230810/الجيش-السوداني-يضبط-شحنة-أسلحة-شرقي-البلاد-قبل-وصولها-لقوات-الدعم-السريع-1079956902.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار