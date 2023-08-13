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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/البحرية-الروسية-توقف-سفينة-الشحن-سوكرا-أوكان-في-البحر-الأسود-لتفتيشها-1080021635.html
البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها
البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها
أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:51+0000
2023-08-13T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس(آب)، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بعد عمل فريق التفتيش على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء "إسماعيل". وتواصل سفن أسطول البحر الأسود القيام بدوريات في مناطق محددة".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها

09:51 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورفاسيلي بيكوف
فاسيلي بيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس(آب)، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".
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وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بعد عمل فريق التفتيش على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء "إسماعيل". وتواصل سفن أسطول البحر الأسود القيام بدوريات في مناطق محددة".
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