https://sputnikarabic.ae/20230813/البحرية-الروسية-توقف-سفينة-الشحن-سوكرا-أوكان-في-البحر-الأسود-لتفتيشها-1080021635.html
البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها
البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها
أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:51+0000
2023-08-13T09:51+0000
2023-08-13T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103636/18/1036361873_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5abe27d926416ac5735d7ee8a3a69ed.jpg
وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس(آب)، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بعد عمل فريق التفتيش على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء "إسماعيل". وتواصل سفن أسطول البحر الأسود القيام بدوريات في مناطق محددة".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103636/18/1036361873_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ea74e97b01510146c8db007e6b04db2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البحرية الروسية توقف سفينة الشحن "سوكرا أوكان" في البحر الأسود لتفتيشها
تابعنا عبر
أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس(آب)، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بعد عمل فريق التفتيش على متن "سوكرا أوكان"، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء "إسماعيل". وتواصل سفن أسطول البحر الأسود القيام بدوريات في مناطق محددة".