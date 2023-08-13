https://sputnikarabic.ae/20230813/البوارج-الروسية-تستهدف-مواقع-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-عمق-البادية-السورية-1080015865.html
البوارج الروسية تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية
البوارج الروسية تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية
كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، ليلة أمس السبت، أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لمسلحي... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T04:28+0000
2023-08-13T04:28+0000
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وأضاف المصدر أن "مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة"، مشيرا إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت".وأكّد المصدر أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.وأوضح المصدر أن "مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230803/داعش-تعلن-مقتل-زعيمها-1079771773.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, حصري
البوارج الروسية تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية
04:28 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 04:33 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، ليلة أمس السبت، أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.
وأضاف المصدر أن "مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة"، مشيرا إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت".
وأكّد المصدر أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بمقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين
في كمين تعرضت له حافلة كانت تقلهم في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وأوضح المصدر أن "مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية "تي2"، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي".
يذكر أن اشتباكات داخلية عنيفة بالأسلحة الثقيلة
والخفيفة اندلعت، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بين مجموعات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في محيط القواعد الأمريكية اللاشرعية في حقول النفط والغاز في ريف دير الزور، شرقي سوريا.