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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الروسي-يدمر-مركزا-للتحكم-بالمسيرات-ومراكز-قيادية-أوكرانية--عاجل-1080023491.html
الجيش الروسي يدمر مركزا للتحكم بالمسيرات ومراكز قيادية أوكرانية- عاجل
الجيش الروسي يدمر مركزا للتحكم بالمسيرات ومراكز قيادية أوكرانية- عاجل
استهدف الجيش الروسي شريحة واسعة من البنى التحتية العسكرية والمراكز القيادية التابعة للجيش الأوكراني، إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات نظام كييف. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T11:19+0000
2023-08-13T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد: "تم استهداف مقر القيادة الأمامية للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بروسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مركزا للتحكم بالمسيرات ومراكز قيادية أوكرانية- عاجل

11:19 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 13.08.2023)
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طائرة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
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يتبع
استهدف الجيش الروسي شريحة واسعة من البنى التحتية العسكرية والمراكز القيادية التابعة للجيش الأوكراني، إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات نظام كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد: "تم استهداف مقر القيادة الأمامية للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".

في منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مركز التحكم بالطائرات دون طيار، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بروسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
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