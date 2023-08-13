https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-للأطباء-المقيمين-في-مشافي-اللاذقية-1080027016.html

الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية

الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية

في إطار الدعم المتواصل للقطاع الطبي، قدمت القوات الروسية العاملة في مطار حميميم، اليوم، مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشفى الشهيد حمزة نوفل في مدينة... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T12:40+0000

2023-08-13T12:40+0000

2023-08-13T12:40+0000

العالم العربي

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات تضمنت حليبا مجففا، وخضارا مجففة ومعلبة، طحين، زيت، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.وأكّد نائب رئيس الوحدة الطبية في مركز المصالحة في قاعدة حميميم، المقدم لينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، استمرار روسيا بدعم القطاع الطبي في سوريا، خاصة بعد وقوع الزلزال، في شهر شباط / فبراير الماضي.ونوه المقدم لينوف بـ "الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي للروس الموجودين في محافظة اللاذقية".من جهته، أعرب الدكتور عمار يوسف، رئيس إدارة التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، لـ"سبوتنيك"، عن شكره للأصدقاء الروس للمساعدات المستمرة التي يقدموها، والتي خصصت اليوم للأطباء المقيمين قي مشفى الشهيد حمزة نوفل، مؤكداً أن "هؤلاء الأطباء يعتبرون خط الدفاع الأول في المشفى الذين يستقبلون الحالات في أي وقت".وأشار يوسف إلى أن التعاون، منذ أكثر من عام ونصف العام، بين مديرية الصحة ومركز المصالحة في قاعدة حميميم، حيث يتم دعم القطاع الطبي بكل ما يحتاجه، في الوقت الذي يتم قيه تقديم الخدمات الطبية كافة للأصدقاء الروس، وفق الإمكانيات المحدودة الموجودة".وأشار يوسف إلى الدعم الروسي للقطاع الطبي السوري، المتمثل بتقديم المساعدات العينية، والطبية، والأدوية، والمواد غذائية، وحليب الأطفال، إلى جانب مساعدات أخرى مخصصة تم تقديمها لمشفى التوليد والأطفال في المحافظة.

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