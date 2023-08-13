عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-للأطباء-المقيمين-في-مشافي-اللاذقية-1080027016.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
في إطار الدعم المتواصل للقطاع الطبي، قدمت القوات الروسية العاملة في مطار حميميم، اليوم، مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشفى الشهيد حمزة نوفل في مدينة... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T12:40+0000
2023-08-13T12:40+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080025806_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_9f2660e99f595d98bdc580328710c986.jpg
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات تضمنت حليبا مجففا، وخضارا مجففة ومعلبة، طحين، زيت، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.وأكّد نائب رئيس الوحدة الطبية في مركز المصالحة في قاعدة حميميم، المقدم لينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، استمرار روسيا بدعم القطاع الطبي في سوريا، خاصة بعد وقوع الزلزال، في شهر شباط / فبراير الماضي.ونوه المقدم لينوف بـ "الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي للروس الموجودين في محافظة اللاذقية".من جهته، أعرب الدكتور عمار يوسف، رئيس إدارة التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، لـ"سبوتنيك"، عن شكره للأصدقاء الروس للمساعدات المستمرة التي يقدموها، والتي خصصت اليوم للأطباء المقيمين قي مشفى الشهيد حمزة نوفل، مؤكداً أن "هؤلاء الأطباء يعتبرون خط الدفاع الأول في المشفى الذين يستقبلون الحالات في أي وقت".وأشار يوسف إلى أن التعاون، منذ أكثر من عام ونصف العام، بين مديرية الصحة ومركز المصالحة في قاعدة حميميم، حيث يتم دعم القطاع الطبي بكل ما يحتاجه، في الوقت الذي يتم قيه تقديم الخدمات الطبية كافة للأصدقاء الروس، وفق الإمكانيات المحدودة الموجودة".وأشار يوسف إلى الدعم الروسي للقطاع الطبي السوري، المتمثل بتقديم المساعدات العينية، والطبية، والأدوية، والمواد غذائية، وحليب الأطفال، إلى جانب مساعدات أخرى مخصصة تم تقديمها لمشفى التوليد والأطفال في المحافظة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080025806_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_1789ae603c31fffcda39a85ac8755902.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية

12:40 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبرTelegramNabd
في إطار الدعم المتواصل للقطاع الطبي، قدمت القوات الروسية العاملة في مطار حميميم، اليوم، مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشفى الشهيد حمزة نوفل في مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات تضمنت حليبا مجففا، وخضارا مجففة ومعلبة، طحين، زيت، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأكّد نائب رئيس الوحدة الطبية في مركز المصالحة في قاعدة حميميم، المقدم لينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، استمرار روسيا بدعم القطاع الطبي في سوريا، خاصة بعد وقوع الزلزال، في شهر شباط / فبراير الماضي.
ونوه المقدم لينوف بـ "الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي للروس الموجودين في محافظة اللاذقية".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، أعرب الدكتور عمار يوسف، رئيس إدارة التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، لـ"سبوتنيك"، عن شكره للأصدقاء الروس للمساعدات المستمرة التي يقدموها، والتي خصصت اليوم للأطباء المقيمين قي مشفى الشهيد حمزة نوفل، مؤكداً أن "هؤلاء الأطباء يعتبرون خط الدفاع الأول في المشفى الذين يستقبلون الحالات في أي وقت".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأشار يوسف إلى أن التعاون، منذ أكثر من عام ونصف العام، بين مديرية الصحة ومركز المصالحة في قاعدة حميميم، حيث يتم دعم القطاع الطبي بكل ما يحتاجه، في الوقت الذي يتم قيه تقديم الخدمات الطبية كافة للأصدقاء الروس، وفق الإمكانيات المحدودة الموجودة".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأشار يوسف إلى الدعم الروسي للقطاع الطبي السوري، المتمثل بتقديم المساعدات العينية، والطبية، والأدوية، والمواد غذائية، وحليب الأطفال، إلى جانب مساعدات أخرى مخصصة تم تقديمها لمشفى التوليد والأطفال في المحافظة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала