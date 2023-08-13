الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
في إطار الدعم المتواصل للقطاع الطبي، قدمت القوات الروسية العاملة في مطار حميميم، اليوم، مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشفى الشهيد حمزة نوفل في مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات تضمنت حليبا مجففا، وخضارا مجففة ومعلبة، طحين، زيت، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأكّد نائب رئيس الوحدة الطبية في مركز المصالحة في قاعدة حميميم، المقدم لينوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، استمرار روسيا بدعم القطاع الطبي في سوريا، خاصة بعد وقوع الزلزال، في شهر شباط / فبراير الماضي.
ونوه المقدم لينوف بـ "الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي للروس الموجودين في محافظة اللاذقية".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، أعرب الدكتور عمار يوسف، رئيس إدارة التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في محافظة اللاذقية، لـ"سبوتنيك"، عن شكره للأصدقاء الروس للمساعدات المستمرة التي يقدموها، والتي خصصت اليوم للأطباء المقيمين قي مشفى الشهيد حمزة نوفل، مؤكداً أن "هؤلاء الأطباء يعتبرون خط الدفاع الأول في المشفى الذين يستقبلون الحالات في أي وقت".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأشار يوسف إلى أن التعاون، منذ أكثر من عام ونصف العام، بين مديرية الصحة ومركز المصالحة في قاعدة حميميم، حيث يتم دعم القطاع الطبي بكل ما يحتاجه، في الوقت الذي يتم قيه تقديم الخدمات الطبية كافة للأصدقاء الروس، وفق الإمكانيات المحدودة الموجودة".
© Sputnik . Munzer Saidالجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
الجيش الروسي يقدم مساعدات غذائية للأطباء المقيمين في مشافي اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأشار يوسف إلى الدعم الروسي للقطاع الطبي السوري، المتمثل بتقديم المساعدات العينية، والطبية، والأدوية، والمواد غذائية، وحليب الأطفال، إلى جانب مساعدات أخرى مخصصة تم تقديمها لمشفى التوليد والأطفال في المحافظة.