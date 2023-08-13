https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الصومالي-مقتل-18-عنصرا-من-حركة-الشباب-1080017479.html
الجيش الصومالي: مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب"
الجيش الصومالي: مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب"
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، عن قتله 18 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وذلك في عملية... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T06:42+0000
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وقال الجيش الصومالي إن "العملية المخططة تم تنفيذها في منطقتي بلد "الأمين" وبلد "الكريم" بإقليم شبيلي السفلى، بمساعدة أصدقاء دوليين، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر "الشباب" تتجمع سرا في مزارع تلك المناطق"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأكّد ضابط في الجيش للإعلام الصومالي أن "العملية أسفرت عن مقتل 18 متآمرا من "الشباب"، وأن "الأماكن التي كانوا يختبئون بها تم السيطرة عليها بالكامل من جانب القوات المسلحة الصومالية".وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، لقي أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الصومالي: مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب"
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، عن قتله 18 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وذلك في عملية عسكرية جنوبي البلاد.
وقال الجيش الصومالي إن "العملية المخططة تم تنفيذها في منطقتي بلد "الأمين" وبلد "الكريم" بإقليم شبيلي السفلى، بمساعدة أصدقاء دوليين، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر "الشباب" تتجمع سرا في مزارع تلك المناطق"، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالية "صونا".
وأكّد ضابط في الجيش للإعلام الصومالي أن "العملية أسفرت عن مقتل 18 متآمرا من "الشباب"، وأن "الأماكن التي كانوا يختبئون بها تم السيطرة عليها بالكامل من جانب القوات المسلحة الصومالية".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب"
الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، لقي أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية مصرعهم
، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.